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У Чорному морі СБУ арештувала судно «тіньового» флоту РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Чорному морі СБУ арештувала судно «тіньового» флоту РФ
Судно входило до складу «тіньового» флоту Росії
фото: СБУ

Судно вивезло з Криму 5 тис. тонн награбованого українського зерна

Служба безпеки затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна. За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

У Чорному морі СБУ арештувала судно «тіньового» флоту РФ фото 1

«Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії. Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції», – йдеться у повідомленні.

У Чорному морі СБУ арештувала судно «тіньового» флоту РФ фото 2

Після арешту судна і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів Кремля та притягнення винних до відповідальності.

Раніше уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу.

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Теги: Чорне море СБУ флот РФ

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