Естонські військові атакуватимуть цивільні судна у разі небезпеки: ухвалено закон

Нещодавно Сили оборони Естонії затримали нафтовий танкер Kiwala без прапора – він є частиною тіньового флоту РФ

Раніше Естонія вперше затримала танкер тіньового флоту РФ, який прямував в Усть-Лугу

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який змінить правила для Сил оборони та морського простору країни. Головна мета – посилити морську безпеку сильнішою. Як передає «Главком», про це повідомляє Delfi.

У законі пояснюють, які саме завдання можуть виконувати Сили оборони, і коли вони можуть застосовувати силу чи інші жорсткі заходи. Це дає їм більше свободи діяти на морі й швидко реагувати на будь-які загрози.

Тепер Сили оборони Естонії зможуть використовувати силу, якщо хтось загрожуватиме важливим об’єктам на морі – таким як порти, обладнання або інфраструктура, що потрібна для життєво важливих послуг. Також у законі сказано, які дії армія може проводити в економічній зоні Естонії, коли виконує свої завдання.

Нагадаємо, Сили оборони Естонії 11 квітня вперше затримали нафтовий танкер Kiwala без прапора – він є частиною тіньового флоту РФ. Як передає «Главком», про це повідомляють Postimees та Fakti.bg.

Судно рухалося в напрямку російського порту Усть-Луга без вантажу. Танкер затримали після того, як він зайшов у Талліннську затоку без прапора і порушивши санкційний режим.

Судно підпадає під санкції Європейського Союзу і щонайменше трьох інших країн – Канади, Швейцарії та Великої Британії, свідчить український державний портал War Sanctions. Крім того, танкер плив без державного прапора – це означає, що йому не можна рухатися у відкритому морі.

Також уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що митниця заарештувала танкер під панамським прапором, Eventin, який стояв на якорі біля острова Рюген з середини січня. У результаті розпорядження про конфіскацію, виданого Головним митним управлінням, старе судно разом з близько 100 тис. тонн сирої нафти на суму приблизно €40 млн переходять у власність Німеччини. Після передачі судна воно буде перейменовано.