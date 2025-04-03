Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
«Іван Рогов» планується як значно більший і потужніший корабель, ніж знищена «Москва»
фото з відкритих джерел

Судно зможе вмістити 90 одиниць техніки, включаючи 15 гелікоптерів

Росія активно працює над створенням найбільшого корабля Чорноморського флоту – «Іван Рогов». Судно буде значно більшим за крейсер «Москва» і зможе вмістити 90 одиниць техніки, включаючи 15 гелікоптерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

У мережі з'явилися нові супутникові знімки, на яких видно процес будівництва універсального десантного корабля проєкту 23900 «Іван Рогов». Відомо, що судно виготовляється на заводі «Залив» у тимчасово окупованій Керчі. У порівнянні з липнем 2024 року, окупанти досягли успіху в будівництві корпусу судна.

Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту фото 1
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту фото 2
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту фото 3

Характеристики корабля були визначені ще 2020 року, коли було підписано контракт на будівництво двох універсальних десантних кораблів. Кожен із них зможе вміщувати 15 вертольотів, 75 одиниць техніки, три десантні катери та до 900 морських піхотинців. Водозаміщення кораблів становитиме 30 тис. тонн.

На початковому етапі вартість будівництва судна оцінювалася в 100 млрд рублів.

«Іван Рогов» планується як значно більший і потужніший корабель, ніж знищена «Москва». Нове судно матиме довжину та ширину корпусу до 220 метрів, а висота сягатиме 40 метрів.  «Москва» ж мала довжину корпусу 186 метрів і повне водозаміщення 11,49 тис. тонн.

Росія планувала ввести корабель до складу Чорноморського флоту вже у 2025 році. Однак, з огляду на поточні темпи його будівництва, окупанти, ймовірно, зможуть провести перші ходові випробування лише до 2027 року. Статус будівництва другого судна проєкту 23900 залишається невідомим.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські захисники знищили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер «Москва». Удар по кораблю було завдано двома ракетами з українського протикорабельного ракетного комплексу «Нептун».

До слова, Україна спростувала інформацію, поширену ЗМІ, щодо координації з США під час операції зі знищення крейсера «Москва». Операція була спланована та виконана виключно Військово-морськими силами України.

Читайте також:

Теги: корабель Крим флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизани також фіксують паніку серед окупантів
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42
Російський диктатор Володимир Путін хоче повернути колишні позиції в Чорному морі. Але поки це його мрії
Зернова угода №2. Чи можливий реванш Путіна у Чорному морі
29 березня, 07:00
Олександр Маринеско
Олександр Маринеско: «вбивство століття»
26 березня, 11:45
Протягом останніх днів у тимчасово окупованому Криму не вщухали вибухи
Розвідники в Криму знищили дороговартісні ППО, морські судна та гелікоптер (відео)
19 березня, 09:07
Астронавти приземлились в Американській протоці
Астронавти NASA, які провели дев'ять місяців на орбіті Землі, повернулись: вражаюче відео
19 березня, 01:25
Трамп: Сьогодні я наказав розпочати рішучі та потужні дії проти терористів-хуситів у Ємені
Трамп спостерігає за бомбардуванням бойовиків-хуситів у Ємені – Білий Дім (фото)
16 березня, 02:54
Після втрати контролю над акваторією Чорного моря окупанти вирішили заховати корабель
Росіяни ховають свої кораблі у бухті Севастополя від українських ударів
15 березня, 10:44
Сенніков двічі ставав чемпіоном Росії у складі «Локомотива»
Колишній гравець збірної Росії з футболу потрапив у базу «Миротворця»
12 березня, 14:52
Запус корабля Starship
SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску (відео)
7 березня, 02:46

Політика

Нові тарифи Трампа можуть знищити африканське королівство
Нові тарифи Трампа можуть знищити африканське королівство
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
Кібератака на партію Туска: влада Польщі заявила про слід Росії та Білорусі
Кібератака на партію Туска: влада Польщі заявила про слід Росії та Білорусі
Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО
Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО
Іран пригрозив знищити американських військових в Індійському океані
Іран пригрозив знищити американських військових в Індійському океані
Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg
Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
39K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
37K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
16K
Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко
9873
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua