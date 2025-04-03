Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту

«Іван Рогов» планується як значно більший і потужніший корабель, ніж знищена «Москва»

Судно зможе вмістити 90 одиниць техніки, включаючи 15 гелікоптерів

Росія активно працює над створенням найбільшого корабля Чорноморського флоту – «Іван Рогов». Судно буде значно більшим за крейсер «Москва» і зможе вмістити 90 одиниць техніки, включаючи 15 гелікоптерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

У мережі з'явилися нові супутникові знімки, на яких видно процес будівництва універсального десантного корабля проєкту 23900 «Іван Рогов». Відомо, що судно виготовляється на заводі «Залив» у тимчасово окупованій Керчі. У порівнянні з липнем 2024 року, окупанти досягли успіху в будівництві корпусу судна.

Характеристики корабля були визначені ще 2020 року, коли було підписано контракт на будівництво двох універсальних десантних кораблів. Кожен із них зможе вміщувати 15 вертольотів, 75 одиниць техніки, три десантні катери та до 900 морських піхотинців. Водозаміщення кораблів становитиме 30 тис. тонн.

На початковому етапі вартість будівництва судна оцінювалася в 100 млрд рублів.

«Іван Рогов» планується як значно більший і потужніший корабель, ніж знищена «Москва». Нове судно матиме довжину та ширину корпусу до 220 метрів, а висота сягатиме 40 метрів. «Москва» ж мала довжину корпусу 186 метрів і повне водозаміщення 11,49 тис. тонн.

Росія планувала ввести корабель до складу Чорноморського флоту вже у 2025 році. Однак, з огляду на поточні темпи його будівництва, окупанти, ймовірно, зможуть провести перші ходові випробування лише до 2027 року. Статус будівництва другого судна проєкту 23900 залишається невідомим.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські захисники знищили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер «Москва». Удар по кораблю було завдано двома ракетами з українського протикорабельного ракетного комплексу «Нептун».

До слова, Україна спростувала інформацію, поширену ЗМІ, щодо координації з США під час операції зі знищення крейсера «Москва». Операція була спланована та виконана виключно Військово-морськими силами України.