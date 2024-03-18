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Трамп натякнув, хто міг убити Навального

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трамп натякнув, хто міг убити Навального
16 лютого у виправній колонії помер російський політик Олексій Навальний
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, смерть Навального пов'язана з чимось «незвичайним»

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін, «ймовірно», причетний до смерті російського політика Олексія Навального, який помер у колонії минулого місяця. Про це повідомляє Politico.

В інтерв'ю Fox News на питання про те, чи несе Путін відповідальність за смерть Навального, він відповів: «Не знаю, але, можливо... я маю на увазі, що можливо... ймовірно, я не знаю».

«Він молода людина, тому статистично він жив би ще довго... тому сталося щось незвичайне», – додав Трамп.

У тому ж інтерв'ю експрезидент США та майбутній кандидат в президенти США від республіканців ухильно відповів на запитання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, або дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.

«Я сподіваюся, що до цього не дійде», – сказав Трамп, знову заявивши, що війна «ніколи б не сталася» за його президентства.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

До слова, російський диктатор Володимир Путін назвав смерть опозиціонера Олексія Навального в російській в'язниці «сумною подією» і заявив, що нібито був готовий його обміняти.

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Теги: Дональд Трамп Олексій Навальний путін смерть вбивство

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