Росія перенесла запуск ракети «Союз-5»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія перенесла запуск ракети «Союз-5»
Росія перенесла запуск ракети для перевірки бортових та наземних систем
фото з відкритих джерел

Запуск планували здійснити до кінця 2025року

Перший запуск нової ракети-носія «Союз-5» в рамках російсько-казахського космічного проєкту «Байтерек» відкладено для проведення додаткових перевірок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Запуск планували здійснити до кінця 2025 року із ракетного з комплексу «Байтерек» на космодромі Байконур в Казахстані. Втім раніше російські ЗМІ писали, що реалізація проєкту стикається з затримками через відсутність фінансування від потенційних замовників.

У «Роскосмосі» у своїй заяві вказали, що «партнери проєкту прийняли рішення про коригування термінів першого пуску і проведення додаткових перевірок як бортових систем, так і наземного обладнання». 

Наразі, як повідомляється, тривають випробування для підтвердження надійності систем ракети і елементів комплексу.

Дата запуску «Союзу-5» буде визначена після завершення всіх перевірок і узгоджень з усіма учасниками програми, вказали у «Роскосмосі». 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін протягом року неодноразово робив суперечливі заяви про серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік», використовуючи його як інструмент пропаганди та залякування.

Володимир Путін протягом останнього року щонайменше вісім разів публічно заявляв про нібито початок серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік».

