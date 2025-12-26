Росія перенесла запуск ракети «Союз-5»

Росія перенесла запуск ракети для перевірки бортових та наземних систем

Запуск планували здійснити до кінця 2025року

Перший запуск нової ракети-носія «Союз-5» в рамках російсько-казахського космічного проєкту «Байтерек» відкладено для проведення додаткових перевірок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Запуск планували здійснити до кінця 2025 року із ракетного з комплексу «Байтерек» на космодромі Байконур в Казахстані. Втім раніше російські ЗМІ писали, що реалізація проєкту стикається з затримками через відсутність фінансування від потенційних замовників.

У «Роскосмосі» у своїй заяві вказали, що «партнери проєкту прийняли рішення про коригування термінів першого пуску і проведення додаткових перевірок як бортових систем, так і наземного обладнання».

Наразі, як повідомляється, тривають випробування для підтвердження надійності систем ракети і елементів комплексу.

Дата запуску «Союзу-5» буде визначена після завершення всіх перевірок і узгоджень з усіма учасниками програми, вказали у «Роскосмосі».

