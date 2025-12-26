Ексголовком ЗСУ пояснив, чому рішення про відкриття кордону для 18-22-річних є помилковим

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Муженко вважає це рішенням помилковим

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ і головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко розкритикував рішення влади України щодо дозволу чоловікам віком 18-22 років включно виїжджати з країни. Про це ексначальник Генерального штабу ЗСУ розповів в інтерв’ю «Радіо Свободи», пише «Главком».

«Я вважаю це рішенням помилковим. І воно ще дасть про себе знати. Негативний ефект від нього ми ще можемо отримати – відсутність людей», – заявив ексголовком ЗСУ. Віктор Муженко зауважив, що Україна може повернутися до практики призову, як сьогодні роблять в багатьох європейських країнах, які давно відмовились від строкової служби.

«Можливо, ми до цього прийдемо. І тоді стане питання в мирний час призову цих людей не з 25, а з 18 років», – сказав Муженко. До того ж колишній начальник Генерального штабу ЗСУ вважає, що менша частина із тих чоловіків, які виїхали, ризикнуть повернутися та стати на захист України. «Ми їх чекаємо. Це дійсно мотивовані люди, патріоти своєї країни», – сказав Віктор Муженко.

Крім цього, Віктор Муженко висловив сумніви щодо того, чи формується сьогодні в освітніх закладах України та в суспільстві відповідальне відношення до виконання свого обов’язку захисту України.

Раніше «Главком» писав про те, що Віктор Муженко прокоментував ситуацію щодо мобілізації в Україні та запропонував дії, які можуть її покращити. Також він пояснив, хто відповідає за нинішню мобілізацію в країні.

Також повідомлялося, що ексголовком ЗСУ Віктор Муженко заявив, що наразі від оборони Донбасу залежить майбутнє Харкова. Він також прокоментував можливе взяття під контроль водогону «Дніпро-Донбас», яке може заблокувати Харків.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді, щоб батьки не вивозили підлітків, які не закінчили в Україні школу, а дозволили дітям спокійно навчатися.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» заявила, що урядовий дозвіл на виїзд 18–22-річних чоловіків за кордон не був помилкою: він допоміг зняти соціальну напругу, а з молоддю, яка виїхала, слід працювати, щоб забезпечити її повернення до України.