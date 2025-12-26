Головна Світ Політика
Весь Донбас або нічого: Путін озвучив позицію на переговорах зі США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Весь Донбас або нічого: Путін озвучив позицію на переговорах зі США
Путін заявив бізнесу, що хоче отримати весь Донбас на переговорах зі США
Російський диктатор обговорював переговори зі США з представниками великого бізнесу

Російський диктатор Путін на закритій зустрічі з найбільшими бізнесменами РФ заявив, що Москва на переговорах зі Сполученими Штатами продовжує вимагати передачі їй усієї території Донбасу. Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними видання, саме тема переговорів зі США щодо можливого припинення війни в Україні стала головною під час спілкування Путіна з російськими мільярдерами. За словами співрозмовників журналістів, диктатор прямо заявив, що Росія наполягає на передачі їй не лише окупованих, а й усіх інших районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити військовим шляхом.

Путін, як стверджують джерела видання, згадував домовленості, досягнуті під час консультацій в Анкориджі, та наголошував, що Москва досі нібито готова піти на ті поступки, які він «прийняв для себе» ще тоді. Водночас він підкреслив, що питання «приналежності Краматорсько-Костянтинівсько-Слов’янського вузла не обговорюється».

При цьому російський диктатор не виключив можливості часткового обміну територіями, однак дав зрозуміти, що ключовою умовою для Кремля залишається повний контроль над Донбасом. За словами співрозмовників журналістів, Путін також висловлював невдоволення позицією США, заявляючи, що Вашингтон нібито змінив підхід до окремих власних ініціатив після консультацій з європейськими союзниками.

Цю зміну позиції американської сторони Путін назвав «слабкістю», вважаючи, що США «піддалися впливу» партнерів у Європі. Водночас він запевняв бізнес-еліту, що Москва не має наміру відступати від своїх вимог щодо територіальних претензій до України.

Нагадаємо, раніше російська сторона вже неодноразово робила пропагандистські заяви щодо «майбутнього» Запорізької атомної електростанції, намагаючись представити окупацію стратегічного об’єкта як нібито «технічне» або «господарське» питання. Зокрема, у Кремлі заявляли про плани «інтеграції» ЗАЕС у правове поле РФ та можливе відновлення її роботи під контролем «Росатома», попри те, що станція є власністю України і перебуває під міжнародним наглядом МАГАТЕ.

Теги: путін окупація переговори

