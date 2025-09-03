Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі

Політики обговорили додаткові інвестиції та розширення програми, яка передбачає закупівлю зброї для України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні глав держав та урядів Нордично-Балтійської вісімки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Сторони обговорили інвестиції у виробництво зброї, посилення спроможностей і України, і партнерів, розширення програми Purl. Крім того, політики говорили про гарантії безпеки для України.

«Напрацьовуємо рамку. І дякую, що серед «вісімки» є готовність підтримувати в усіх вимірах: на землі, на морі, в повітрі та в кіберпросторі. Важливо, щоб кожен день додавав ясності безпековій архітектурі», – розповів він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова та не буде обмінюватися територіями з Російською Федерацією. Глава держави наголосив, що території є потужною частиною української лінії оборони. Раніше Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

До слова, Греція не братиме участі в наданні військових гарантій безпеки Україні, але продовжить допомагати Києву дипломатично, гуманітарно та фінансово.