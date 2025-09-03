У Данії відбудеться зустріч президента із лідерами формату NB8

Сьогодні, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Данії. Там він зустрінеться з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає «Главком».

«Володимир Зеленський прибув до Данії для двосторонньої зустрічі із пані премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та переговорів із лідерами формату NB8 (Nordic-Baltic)», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент анонсував, що у Данії буде саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. «Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь», – підкреслив президент.