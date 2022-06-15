Данія та Канада врегулювали майже 50-річний територіальний спір

Дві країни розділили спірний острів навпіл

Данія і Канада домовилися про те, що поділять острів Тартипалук (Ганс) в Арктиці порівну і створять між собою сухопутний кордон. Суперечка між країнами щодо суверенітету острова тривала майже 50 років. Про це повідомляє The Associated Press.

Про досягнуту домовленість розповів під час свого виступу глава МЗС Данії Єппе Кофод. Він наголосив, що разом з Канадою його країна продемонструвала приклад того, що будь-які питання можна вирішити дипломатичним шляхом.

«Сьогодні дійсно історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартипалука 50 років. Після активізації перемовин протягом останніх кількох років ми досягли рішення. Це необхідно у час, коли повага до заснованого на правилах міжнародного порядку зазнає тиску. Ми дали чіткий сигнал, що прикордонні суперечки можна вирішити прагматичним і мирним шляхом, коли всі сторони залишаються у виграші», – сказав Кофод.

За словами міністра, згідно з угодою між Канадою і Данією з’явиться сухопутний кордон. Його лінія буде проходити по ущелині, яка розділяє острів Ганса, площею 1,3 квадратних кілометри, практично навпіл. Таким чином у Канади з’явився сухопутний кордон з ЄС.

Суперечка про територіальну приналежність острова тривала з 1973 року, після того, як Данія і Канада почали вести переговори про морський кордон. У той час рішення долі спірного острова було відкладено.

Багаторічна суперечка за острів Тартипалук отримала у світі жартівливу назву «війна віскі». Незважаючи на те, що на ньому ніхто не мешкає, а навколо немає жодних корисних копалин, уряди обох країн періодично висували щодо острова свої територіальні претензії. І канадці, і данці час від часу відправляли на Тартипалук військові та дослідницькі місії, які встановлювали власні національні прапори та залишали для майбутніх поколінь пляшку спиртного напою (канадського віскі або данського шнапсу).

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до Греції з різкою заявою через давню територіальну суперечку щодо островів у Егейському морі. Він застеріг грецький уряд від необдуманих вчинків та нагадав про криваві події столітньої давності. Йдеться про події у місті Смирні, якими завершилася греко-турецька війна 1919-1922 років.

Ердоган зазначив, що Туреччина «як союзник, який заплатив найвищу ціну в межах НАТО», спокійно вітала провокації Греції, котра за останні два роки «навіть не відповіла» на запрошення турецької військової делегації зустрітися.