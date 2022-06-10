Данія та Нідерланди проти кандидатства України на вступ в ЄС – Bloomberg

Данія та Нідерланди виступають проти вступу Укарїни в ЄС

Країни вважають, що українцям треба «принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу»

У дипломатичній ноті, з якою ознайомився Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов'язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини, повагу та захист меншин. Києву потрібно «принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу», щоб досягти прогресу в усіх цих напрямках.

Данія переконана, що Україна наразі «загалом на дуже ранній стадії» готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС і створити ефективну ринкову економіку або стати конкурентоспроможною на єдиному ринку.

Bloomberg зазначає, що в минулорічному рейтингу Transparency International Україна посіла 122 місце серед 180 країн.

Більшість країн, включаючи Італію, підтримують заявку. За словами офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів, країни, зокрема Польща, Литва та Ірландія, хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили рішення про однозначний результат і надали статус кандидата. Естонія наголосила на необхідності дати надію Україні.

«Остаточний висновок Європейської комісії вимагатиме схвалення держав-членів, перш ніж Україні буде офіційно надано цей статус. Лідери блоку мають намір обговорити це питання у Брюсселі 23-24 червня», – нагадує Bloomberg.

Раніше лідери Європейського Союзу підтвердили готовність розглянути на своєму наступному саміті, запланованому на червень, заявку України на членство в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву під час засідання Європейської ради.