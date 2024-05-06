Мішель Обама іде у президенти? Вигадана сенсація

Мішель Обама не здатна набрати більше голосів, ніж чинний президент США, але й не менше ніж Трамп

Ще напередодні офіційного старту президентської кампанії серед кандидатур розглядали Мішель Обаму – і тоді вона однозначно й без вагань відмовилася

Смуток охоплює, коли начебто респектабельні ЗМІ й блогери впиваються сенсацією про ймовірне зняття Байдена з президентських перегонів на користь Мішель Обами.

Ця інсинуаційна, маніпулятивна тема не вперше зринає, відколи почалася американська передвиборча заруба. Нинішній вкид цієї теми через Der Spiegel – це реанімація скислого борщу півторарічної давності.

Адже ще напередодні офіційного старту президентської кампанії серед кандидатур розглядали Мішель Обаму – і тоді вона однозначно й без вагань відмовилася.

У лютому-місяці у США провели соціологічне дослідження, і воно показало, що мадам Обама не здатна набрати більше, ніж чинний президент США, навіть якби вийшла до електорату у негліже.

Ця тема у США вже говорена-переговорена всіма коментаторами й експертами. Аж раптом – «сенсація». І дивним чином вона співпала з оприлюдненням свіжих рейтингів, згідно з якими:

Серед усіх виборців: 46% Трамп, 44% Байден

Серед зареєстрованих виборців: 46% Байден, 45% Трамп.

Серед готових голосувати: Байден 49%, Трамп 45%.

От і весь переполох.