Мішель Обама іде у президенти? Вигадана сенсація
Ще напередодні офіційного старту президентської кампанії серед кандидатур розглядали Мішель Обаму – і тоді вона однозначно й без вагань відмовилася
Смуток охоплює, коли начебто респектабельні ЗМІ й блогери впиваються сенсацією про ймовірне зняття Байдена з президентських перегонів на користь Мішель Обами.
Ця інсинуаційна, маніпулятивна тема не вперше зринає, відколи почалася американська передвиборча заруба. Нинішній вкид цієї теми через Der Spiegel – це реанімація скислого борщу півторарічної давності.
Адже ще напередодні офіційного старту президентської кампанії серед кандидатур розглядали Мішель Обаму – і тоді вона однозначно й без вагань відмовилася.
У лютому-місяці у США провели соціологічне дослідження, і воно показало, що мадам Обама не здатна набрати більше, ніж чинний президент США, навіть якби вийшла до електорату у негліже.
Ця тема у США вже говорена-переговорена всіма коментаторами й експертами. Аж раптом – «сенсація». І дивним чином вона співпала з оприлюдненням свіжих рейтингів, згідно з якими:
- Серед усіх виборців: 46% Трамп, 44% Байден
- Серед зареєстрованих виборців: 46% Байден, 45% Трамп.
- Серед готових голосувати: Байден 49%, Трамп 45%.
От і весь переполох.
- Трамп буде вимушений допомагати Україні. І ось чому
- WP: Світові лідери намагаються налагодити зв'язки з Трампом
- Трамп обіцяє «спробувати» допомогти Україні у війні проти РФ
- «Змагаюся з шестирічною дитиною»: Байден пожартував про Трампа
- Трамп зберігає перевагу над Байденом у передвиборчій гонці – соцопитування CNN
Коментарі — 0