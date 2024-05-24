Нетаньягу може виступити у Конгресі США, але є один момент

Нетаньягу отримає запрошення виступити перед політиками у США, проте це не означає, що він це зробить

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу найближчим часом може виступити із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу США. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, пише Reuters.

«Найближчим часом ми приймемо прем'єр-міністра Нетаньягу в Капітолії на спільному засіданні Конгресу», – сказав Джонсон, виступаючи перед журналістами. За словами конгресмена, ця подія продемонструє потужну підтримку ізраїльського уряду з боку Вашингтона. «Це буде своєчасним і дуже сильним проявом підтримки ізраїльського уряду в період найбільшої потреби», – заявив американський політик.

Конкретна дата очікуваного виступу ізраїльського прем'єра у Конгресі не розкривається. Але сказав журналістам, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив йому, що підпише запрошення для Біньяміна Нетаньягу.

Втім, як пише The Times of Israel, навіть якщо запрошення буде офіційно надіслано, це зовсім не означає, чи прийме Нетаньягу це рішення, враховуючи суперечливий характер такої промови.

Зокрема видання нагадало, що майже 60 демократів бойкотували останню промову Нетаньягу в 2015 році, яку організували лідери республіканців у Конгресі за спиною тодішнього президента Барака Обами, щоб ізраїльський прем’єр лобіював проти ядерної угоди. Її Вашингтон завершив підписанням з Іраном пізніше того ж року.

Раніше адміністрація Байдена виступила проти рішення Іспанії, Норвегії та Ірландії визнати палестинську державу. Там повторили, що, хоча президент США підтримує шлях до рішення про створення двох держав, він продовжуватиме його, закликаючи до дипломатичних переговорів між двома державами. Минулими вихідними Джо Байден заявив, що підтримує рішення про дві держави, назвавши це «єдиним рішенням, коли двоє живуть у мирі, безпеці та гідності».

У Білому домі повідомили, що процес «все ще триває». Необхідно узгодити, який саме матиме вигляд постконфліктна фаза двох держав після завершення бойових дій, оскільки США обговорюють ці ідеї з іншими арабськими столицями та Ізраїлем.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна визнає палестинську державу: офіційне рішення набере чинності до 28 травня. Визнали Палестину і уряди Ірландії та Іспанії.

Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу. Про це пише The Times of Israel.