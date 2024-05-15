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Rheinmetall хоче виробляти в Україні системи ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Rheinmetall хоче виробляти в Україні системи ППО
Наразі точну дату початку будівництва підприємства не оголошено
фото: X/German Aid to Ukraine

Підприємство виконуватиме, зокрема, функції ремонтної бази для зенітних систем

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони. Про це заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер під час загальних зборів компанії, повідомляє German Aid to Ukraine.

Наразі точна дата початку будівництва спільного підприємства не оголошена. Згідно з повідомленням, імовірно, мине щонайменше 1-2 роки, перш ніж розпочнеться виробництво.

Як зазначає «Мілітарний», підприємство виконуватиме, зокрема, функції ремонтної бази для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, зокрема Iris-T Sl, Skynex 30 та Gepard.

Нагадаємо, у травні Німеччина передасть Україні нову систему протиповітряної оборони Iris-T.

Як повідомлялося, німецька компанія Heckler & Koch планує виготовляти зброю старого зразка під калібр автомата Калашникова. Це пов'язано з війною в Україні. Про це заявив представник оборонного концерну.

До слова, у світі виник гострий дефіцит пускових установок Patriot та ракет до них. Найбільше боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль.

Читайте також: Українська ППО почала гірше справлятися з російськими ракетами – The Wall Street Journal
Теги: війна системи ППО Німеччина бізнес зброя озброєння

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