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Які країни НАТО готові закрити небо на заході України: список

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Які країни НАТО готові закрити небо на заході України: список
НАТО обговорює закриття неба на заході України
фото: з відкритих джерел

Йдеться про навчання Сил оборони інструкторами Альянсу безпосередньо на території України

Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Україні і почати збивати ракети та дрони безпосередньо на українській території. Про це повідомляє Bild.

Згідно з даними джерел видання, за розширення допомоги виступають:

  • Естонія;
  • Велика Британія;
  • Польща;
  • Канада;
  • Литва;
  • Франція.

Проти розширення підтримки вступають виступають Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина. Наразі остаточних рішень немає, але питання порушується в кількох напрямках:

Йдеться про навчання Сил оборони інструкторами Альянсу безпосередньо на території України. Як відзначив колишній голова оперативного штабу міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, розумніше й економічніше надіслати інструкторів на захід України, аніж змушувати сотні тисяч українців літати Європою.

Низка країн НАТО, у тому ж числі Британія, Канада й Естонія розглядають можливість того, аби поставляти озброєння не до кордонів України, а ще ближче до фронту. Наразі розробляється концепція «передової логістики»;

Протиповітряна оборона (ППО). Зокрема порушується питання посилення захисту заходу України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором виступає Польща. Остаточного рішення також немає.
Україна закликає Захід збивати російські ракети

Раніше повідомлялося, що Польща розглядає з технічної та юридичної точок зору питання щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни. 

Нагадаємо, країни Заходу не збивають російські ракети над Україною через доктрину ядерного стримування та побоювання ескалації із Росією.

Читайте також: Чому країни Заходу не збивають ракети над Україною: пояснення військового експерта 

 

Теги: НАТО війна ракета дрон

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