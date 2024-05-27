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Країни НАТО збудують «стіну дронів» на кордоні з Росією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Країни НАТО збудують «стіну дронів» на кордоні з Росією
Rоли саме ця ідея буде реалізована невідомо
фото з відкритих джерел

«Стіна безпілотників» дозволить захиститися від провокацій

Низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну з безпілотників» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії і потенційних провокацій за участю. Про це пише The Telegraph.

Як пише видання, Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії – Естонією, Латвією та Литвою.

«Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі», ’ сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За її словами, це «дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн».

Щоб створити таку «стіну безпілотників», країни використовуватимуть БПЛА для моніторингу прикордонної території, а також системи боротьби з дронами, щоб зупинити використання безпілотників із ворожих країн для контрабанди та провокацій.

Литовська міністерка не змогла сказати, коли саме ця ідея буде реалізована, але зазначила, що «стіна безпілотників» може бути створена за кошти ЄС.

Нагадаємо, російські підприємства виробляють артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні партнери України, а також приблизно на чверть дешевше. Про це повідомляє Sky News із посиланням на підрахунки консалтингової компанії Bain & Company. 

До того ж, Росія вирвалася вперед за темпами військового виробництва, порівняно із країнами НАТО. Заходу знадобиться ще рік або два, аби наздогнати агресора, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю Bloomberg.

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Теги: Польща Фінляндія Норвегія кордон Литва Естонія

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