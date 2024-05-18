Міноборони повідомило, скільки стандартів НАТО вже запроваджено в ЗСУ

Гайдер: Досвід ЗСУ вже змінює стандарти НАТО, формує спроможність відповідати на виклики та загрози у сфері оборони

«ЗСУ мають відповідати усім стандартам для досягнення взаємосумісності»

У Міністерстві оборони та Збройних Силах України запровадили 322 стандарти НАТО, а ще 50 – на стадії впровадження. Про це інформує Міноборони, посилаючись на слова заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера.

Гайдер наголосив, що ЗСУ мають відповідати усім стандартам для досягнення взаємосумісності.

«Мій напрям веде роботу як над концепцією Дорожньої карти взаємосумісності з НАТО, заходами адаптованої Річної національної програми Україна-НАТО, так і над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів. І все це про стандарти НАТО», – пояснив він.

Заступник міністра оборони зазначив, що одним з важливих проєктів є також запуск спільної з НАТО інституції – аналітичного, тренувального та освітнього центру, який не лише допоможе забезпечити спільний аналіз безпекових викликів, а й сприятиме вдосконаленню системи підготовки та військової освіти.

За його словами, Україна в межах діяльності центру не лише отримуватиме знання. Українці також ділитимуться з партнерами власним досвідом.

«Наш внесок у діяльність центру пов’язаний насамперед із десятирічним досвідом російсько-української війни, інноваціями та практиками, які ми сформували за час повномасштабного вторгнення Росії», – наголосив він.

Гайдер додав, що досвід ЗСУ вже змінює стандарти НАТО, формує спроможність відповідати на виклики та загрози у сфері оборони.

Нагадаємо, Міноборони запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Про це повідомляють на сайті відомства.

У міністерстві зазначили, що з 18 червня у застосунку «Резерв+» також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Зазначено, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.