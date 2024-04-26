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«Ситуація із біженцями критична»: Кіпр вимагає допомоги ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ситуація із біженцями критична»: Кіпр вимагає допомоги ЄС
Кіпр не може впоратись із напливом біженців
фото із відкритих джерел

Кіпр хоче обмежити потік біженців

Влада Кіпру називає ситуацію з прийомом біженців «критичною» і просить ЄС втрутитися. У Нікосії впевнені: ліванська економіка, що руйнується, і нестабільність у всьому регіоні призвела до того, що на острів прибуває величезна кількість старих човнів, перевантажених мігрантами – майже всі вони сирійці. Про це пише Еuronews.

На даний час 7% населення країни складають біженці та іммігранти. Президент Нікос Христодулідіс стверджує, що це питання національної безпеки. Нікосія просить Брюссель і своїх європейських партнерів втрутитись і допомогти вирішити це питання.

Центри прийому та розміщення біженців на Кіпрі переповнені. Близько 25 500 прохачів притулку сподіваються, що влада надасть їм статус біженців. 

В останні роки більшість із них потрапила сюди, подолавши «зелену лінію», що розділяє окуповані північні райони острова від Республіки Кіпр. Проте за останні два місяці до кіпрських берегів причалили десятки човнів із прохачами притулку – переважно це сирійці. 

Зелена лінія – демаркаційна лінія, яка де-факто розділяє острів Кіпр на дві частини: грецьку (південну) і турецьку (північну). Перетинає столицю Кіпру, Нікосію. Охороняється контингентом Збройних сил ООН з підтримки миру на Кіпрі. Термін «Зелена лінія» був вперше використаний у 1964 році, коли внаслідок заворушень між місцевими греками та турками столиця була поділена на грецьку та турецьку частини. У 1974 році після турецького вторгнення на Кіпр ООН встановила «Зелену лінію» як кордон грецької та турецької частини острова.

Загострення міграційної кризи стривожило кіпрську владу, яка важко справляється з несподівано великою кількістю переселенців. У майбутньому біженців може бути ще більше.  

«Останнім часом кількість сирійців, які прибувають у країну, дуже велика, і це нас турбує. Якщо Ліван не впорається з ситуацією і взагалі порине в хаос, то ця проблема перекинеться на нас», – стверджує голова Служби надання притулку Кіпру Андреас Георгіадес.

Голова общинної ради Крістіакіс Мелетіс каже, що острівна держава вичерпала свої можливості щодо прийому мігрантів.  «Ми дуже маленька держава. Наш уряд не може «обслуговувати» велику кількість біженців. Нас мало, і допомогти ми можемо лише обмеженій кількості людей», – каже він. 

Уряд просить ЄС змінити статус Сирії. Нікосія стверджує, деякі райони країни вже є зонами бойових дій. Багато біженців відвідують близьких на батьківщині, а згодом повертаються на Кіпр. 

«Міграція – це питання, яке дуже хвилює кіпріотів... Ми, як інші члени Європейського союзу, вважаємо, що у Сирії є певні райони, які можна назвати безпечними. Нам потрібна підтримка всіх держав-членів», – зізнається прессекретар уряду Костянтинос Летімбіотіс.

Водночас агенція ООН у справах біженців заявляє, що морські операції кіпріотів спрямовані на те, щоб зупинити численні човни з сирійськими біженцями, які прибувають з Лівану, і не допустити їх до острівної держави, «не повинні суперечити міжнародному праву».

До слова, Кіпр дійсно на межі можливостей щодо прийому біженців. Таку заяву зробив після екстреного засідання Ради національної безпеки офіційний представник уряду Константінос Летімбіотіс. Кіпр перебуває на зв'язку з Ліваном, щоб переконати владу сусідньої країни вплинути на збільшені міграційні потоки, які спостерігалися останні кілька тижнів.

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Теги: столиця Кіпр населення економіка біженці держава Сирія прессекретар Ліван кордон влада президент

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