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Замах на словацького прем'єра Фіцо: Зеленський відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Замах на словацького прем'єра Фіцо: Зеленський відреагував
За словами Зеленського, Україна висловлює солідарність із народом Словаччини
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський наголосив, що слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері

Україна засуджує акт насильства проти глави уряду Словаччина Роберта Фіцо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

«Напад на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливий. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері», – заявив він.

Як зазначив президент, Україна висловлює солідарність із народом Словаччини.

«Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини», – додав він.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, у момент, коли прем'єр вийшов до людей.

Зокрема, словацькі ЗМІ повідомляють, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди.

Згодом стало відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у небезпечному для життя стані. Наразі політика перевозять гелікоптером до лікарні в місті Банска-Бистріца.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».

Теги: Словаччина Володимир Зеленський президент прем’єр-міністр

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