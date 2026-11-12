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Демократ переміг на виборах до Сенату США в Міссісіпі та посилив позиції партії у Конгресі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Демократ переміг на виборах до Сенату США в Міссісіпі та посилив позиції партії у Конгресі
Колом став першим демократом, який виграв місце в Сенаті Міссісіпі з 1982 року
фото: Reuters

Перемога дає демократам перевагу в Сенаті з рахунком 55-44

Кандидат від Демократичної партії Скотт Колом здобув перемогу над чинною сенаторкою-республіканкою Сінді Гайд-Сміт на виборах до Сенату США у штаті Міссісіпі. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

43-річний окружний прокурор став першим демократом, який виграв вибори до Сенату від цього південного штату з 1982 року, а також першим темношкірим сенатором від Міссісіпі з часів Реконструкції після Громадянської війни у США.

Підрахунок голосів у штаті тривав понад тиждень через напружену боротьбу, під час якої перевага Колома часом скорочувалася до кількох десятків бюлетенів. За оприлюдненими результатами, демократ випередив 67-річну Гайд-Сміт на понад 4500 голосів, або на 0,5 відсоткового пункту. Цей результат став частиною загальнонаціональної поразки республіканців президента Дональда Трампа на проміжних виборах 3 листопада, завдяки чому демократи отримали перевагу в Сенаті з рахунком 55 проти 44 місць (результати голосування на Алясці ще не оголошені).

Крім того, Демократична партія здобула 41 додаткове місце в Палаті представників, забезпечивши більшість у 254 мандати проти 168 у республіканців за 13 ще не визначених округів.

Втрата контролю над обома палатами Конгресу означає, що Дональд Трамп уперше за два свої президентські терміни зіткнувся з парламентом під керівництвом опозиції, яка тепер може блокувати вузькопартійні ініціативи та розслідувати діяльність чинної адміністрації. Перемога Колома в традиційно республіканському Міссісіпі, де Трамп у 2024 році випередив опонентів майже на 23 відсоткові пункти, відбулася попри те, що Гайд-Сміт лідирувала в опитуваннях, а сам президент особисто агітував за неї наприкінці кампанії.

В інтерв'ю агентству Reuters у жовтні Колом зазначав, що виборці штату почувалися зрадженими політикою Трампа, зокрема війною в Ірані, яка спричинила зростання цін на пальне. Свою кампанію кандидат зосередив на безпосередньому спілкуванні з виборцями через міські ради, відвідування державного житла та місцевих заходів, а додаткову підтримку йому надали спільні мітинги із сенаторами-демократами Рафаелем Ворноком із Джорджії та Корі Букером із Нью-Джерсі.

Останнім темношкірим сенатором від Міссісіпі до цього був колишній раб Бланш Брюс, обраний у 1874 році. Також видання нагадують, що у 2023 році саме Сінді Гайд-Сміт заблокувала висунення Колома на посаду федерального окружного судді в північному Міссісіпі за поданням тодішнього президента Джо Байдена через позицію кандидата щодо питань трансгендерів, попри те, що інший сенатор-республіканець від штату Роджер Вікер підтримував це призначення.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: США вибори у США

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