Експрезидент Венесуели Мадуро схуд у в’язниці та почав вивчати Коран і Біблію – NYT

Ніколас Мадуро під час перебування під вартою у США

Колишній президент Венесуели змінив спосіб життя за ґратами та почав зустрічатися зі священниками й рабином

Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро, який перебуває в американському слідчому ізоляторі, значно схуд і почав приділяти більше часу релігії. Він читає Коран, Біблію та філософські праці, а також зустрічається з представниками різних конфесій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За інформацією видання, яке поспілкувалося із шістьма людьми, обізнаними з умовами утримання Мадуро, колишній венесуельський лідер проводить значну частину вільного часу за читанням релігійних текстів.

Крім того, він зустрічається з тюремними капеланами, серед яких католицький священник і рабин. Джерела журналістів зазначають, що інтерес до духовних практик Мадуро виявляв і раніше, однак після затримання він став приділяти їм більше уваги.

Мадуро раніше називав себе католиком і розповідав про єврейське походження своєї родини. Він стверджував, що його предки належали до сефардської єврейської громади, яка переселилася до Венесуели з Нідерландських Антильських островів.

Водночас співрозмовники NYT зазначають, що до ув'язнення колишній президент майже не виявляв зацікавлення юдаїзмом.

Окрім змін у повсякденному житті, Мадуро помітно втратив вагу. За словами двох джерел видання, цьому могла сприяти якість тюремного харчування, на яку він неодноразово скаржився.

До затримання політик дотримувався палеодієти, яка передбачає переважно вживання м'яса, риби, овочів і фруктів. Проте в ізоляторі підтримувати звичний режим харчування він не може.

Син колишнього президента Ніколас Мадуро Герра раніше пояснював схуднення батька щоденними фізичними вправами.

Нині 63-річний Мадуро перебуває у федеральному слідчому ізоляторі Metropolitan Detention Center у Брукліні. Установа неодноразово зазнавала критики через умови утримання, нестачу персоналу та скарги ув'язнених на якість їжі.

За інформацією NYT, погіршився і стан дружини Мадуро Сілії Флорес, яка також перебуває під вартою. Згідно із судовими документами, жінка схудла більш ніж на 11 кг і втратила два зуби. Її адвокати також припускають, що в липні вона могла перенести легкий серцевий напад, однак медичного підтвердження цього немає.

Мадуро та Флорес утримують під вартою після американської військової операції у Венесуелі 3 січня 2026 року. Обох обвинувачують у злочинах, пов'язаних із наркотрафіком. Подружжя своєї провини не визнає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про доставлення Ніколаса Мадуро до слідчого ізолятора в Брукліні. Після затримання у Венесуелі його перевезли до Нью-Йорка для участі в судовому процесі за звинуваченнями, висунутими американською прокуратурою.

Також «Главком» писав про призначення судового розгляду справи Мадуро. У липні федеральний суд США визначив початок процесу на 1 червня 2027 року. За даними NYT, згодом дату змінили на 14 червня 2027 року. У разі обвинувального вироку колишньому президенту Венесуели може загрожувати довічне ув'язнення.