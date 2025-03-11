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Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
Польський політик побажав сторонам успіху в переговорах
фото: LRT

Дональд Туск закликав Україну і США «не згаяти свій шанс»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за зустріччю представників України та США у Джидді спостерігає весь світ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави польського уряду в X.

Туск закликав Україну і США «не згаяти свій шанс».

«Дорогі американці, дорогі українці, не згайте цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Удачі», – зазначив він.

Нагадаємо, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Початок переговорів затримали через запізнення американської делегації.

Американську сторону представляють: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Як зазначив Єрмак, зустріч з командою США почалася дуже конструктивно. «Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру», – каже він.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, подальша допомога Україні залежатиме від результатів запланованих у Джидді переговорів.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію. Сьогодні, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: Саудівська Аравія США Україна Дональд Туск переговори Польща

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