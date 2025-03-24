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Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі
Двоє ексвисокопоставлених чиновників Мін'юсту США заявили, що слідчі не знайшли ознак насильницької смерті
фото: REUTERS/Tom Brenner

Абер почала свою кар'єру в 2009 році і вела справи про фінансове шахрайство, державну корупцію, насильницькі злочини

У США знайдено мертвою колишню федеральну прокурорку Джесіку Абер. Вона розслідувала витоки ЦРУ, шахрайство росіян та військові злочини в Україні. Як передає «Главком», про це повідомляє The Guardian.

Так, колишню прокурорку США у Східному окрузі Вірджинії Джессіку Абер знайшли мертвою у власному будинку в суботу, 22 березня. Поліція Александрії (місто у Вірджинії) виявила її без свідомості о 9:20 ранку. 

Влада заявила, що причину та обставини смерті Абер встановить судово-медична експертиза. За попередніми даними, вона померла через давню медичну проблему.

Двоє колишніх високопоставлених чиновників Мін'юсту США також заявили, що слідчі не знайшли ознак насильницької смерті.

Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі фото 1
фото: U.S. Department of Justice Archives

Що відомо про Джессіку Абер?

Абер почала свою кар'єру в 2009 році в окружному суді східного округу Вірджинії, де вона вела справи про фінансове шахрайство, державну корупцію, насильницькі злочини та експлуатацію дітей. 

З 2015 по 2016 рік вона працювала радником помічника генерального прокурора в кримінальному відділі міністерства юстиції. З 2016 року і до того, як стати прокурором США, Абер обіймала посаду заступника голови кримінального відділу окружного суду Східного округу Вірджинії.

Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі фото 2
фото: x.com/USAttyAber

Кандидатура Абер на пост федеральної прокурорки була висунута Джо Байденом 10 серпня 2021 року і одноголосно затверджена Сенатом. 20 січня – в день інавгурації Дональда Трампа – Абер оголосила про свою відставку, пропрацювавши на цій посаді понад три роки.

У своїй заяві Абер сказала: «Я мала честь провести свою кар'єру прокурора в східному окрузі Вірджинії, працюючи разом з талановитими, працьовитими державними службовцями, які вирішують питання, що стосуються громадян тут і в усьому світі.

Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі фото 3
фото: x.com/USAttyAber

Чим займалася на посаді Абер?

До своєї відставки Абер вела низку важливих справ. Вона очолювала розслідування щодо колишнього аналітика ЦРУ Асіфа Рахмана, який злив у Telegram секретні документи про ізраїльський удар по Ірану.

Також вела справу проти керівників компанії Eleview International Inc., які контрабандою вивозили в Росію американські технології на суму понад $6 млн. Крім того, прокуратура під її керівництвом висунула обвинувачення двом громадянам Росії в масштабному кібершахрайстві та відмиванні грошей.

Абер також брала участь у першому кримінальному переслідуванні російських військових за злочини проти громадянина США в Україні. Четверо російських військових звинувачуються у викраденні і тортурах американця в Херсонській області.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 6 грудня 2023 року повідомили про висунення обвинувачень чотирьом російським військовим за воєнні злочини, які вони вчинили під час вторгнення в Україну.  

«Ці звинувачення відображають те, що передбачувані дії обвинувачених є не тільки серйозними порушеннями Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а й порушенням законодавства США», – заявила прокурорка США у Східному окрузі Джессіка Абер.

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Теги: США смерть розслідування

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