Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі

Абер почала свою кар'єру в 2009 році і вела справи про фінансове шахрайство, державну корупцію, насильницькі злочини

У США знайдено мертвою колишню федеральну прокурорку Джесіку Абер. Вона розслідувала витоки ЦРУ, шахрайство росіян та військові злочини в Україні. Як передає «Главком», про це повідомляє The Guardian.

Так, колишню прокурорку США у Східному окрузі Вірджинії Джессіку Абер знайшли мертвою у власному будинку в суботу, 22 березня. Поліція Александрії (місто у Вірджинії) виявила її без свідомості о 9:20 ранку.

Влада заявила, що причину та обставини смерті Абер встановить судово-медична експертиза. За попередніми даними, вона померла через давню медичну проблему.

Двоє колишніх високопоставлених чиновників Мін'юсту США також заявили, що слідчі не знайшли ознак насильницької смерті.

фото: U.S. Department of Justice Archives

Що відомо про Джессіку Абер?

Абер почала свою кар'єру в 2009 році в окружному суді східного округу Вірджинії, де вона вела справи про фінансове шахрайство, державну корупцію, насильницькі злочини та експлуатацію дітей.

З 2015 по 2016 рік вона працювала радником помічника генерального прокурора в кримінальному відділі міністерства юстиції. З 2016 року і до того, як стати прокурором США, Абер обіймала посаду заступника голови кримінального відділу окружного суду Східного округу Вірджинії.

Кандидатура Абер на пост федеральної прокурорки була висунута Джо Байденом 10 серпня 2021 року і одноголосно затверджена Сенатом. 20 січня – в день інавгурації Дональда Трампа – Абер оголосила про свою відставку, пропрацювавши на цій посаді понад три роки.

У своїй заяві Абер сказала: «Я мала честь провести свою кар'єру прокурора в східному окрузі Вірджинії, працюючи разом з талановитими, працьовитими державними службовцями, які вирішують питання, що стосуються громадян тут і в усьому світі.

Чим займалася на посаді Абер?

До своєї відставки Абер вела низку важливих справ. Вона очолювала розслідування щодо колишнього аналітика ЦРУ Асіфа Рахмана, який злив у Telegram секретні документи про ізраїльський удар по Ірану.

Також вела справу проти керівників компанії Eleview International Inc., які контрабандою вивозили в Росію американські технології на суму понад $6 млн. Крім того, прокуратура під її керівництвом висунула обвинувачення двом громадянам Росії в масштабному кібершахрайстві та відмиванні грошей.

Абер також брала участь у першому кримінальному переслідуванні російських військових за злочини проти громадянина США в Україні. Четверо російських військових звинувачуються у викраденні і тортурах американця в Херсонській області.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 6 грудня 2023 року повідомили про висунення обвинувачень чотирьом російським військовим за воєнні злочини, які вони вчинили під час вторгнення в Україну.

«Ці звинувачення відображають те, що передбачувані дії обвинувачених є не тільки серйозними порушеннями Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а й порушенням законодавства США», – заявила прокурорка США у Східному окрузі Джессіка Абер.