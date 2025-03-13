Чи повинна Європа погодитись на вимоги Трампа?

Глава Держдепу США Рубіо: Зняття європейських санкцій з Росії стане частиною будь-якої мирної угоди щодо України.

«Європейці запровадили низку санкцій проти Російської Федерації. І я припустив би, що на будь-яких переговорах, якщо ми досягнемо цього, сподіваюся, Росія порушить питання про санкції. Тому я думаю, що питання про європейські санкції обговорюватиметься, не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими активами тощо. І тому я думаю, що очевидно, що для встановлення миру в Україні наприкінці цього процесу європейці мають ухвалити якесь рішення про те, що вони збираються робити із цими санкціями».

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Схоже, Трамп пробує підкупити Путіна на бодай тимчасовий мир (нагадаю, про жодні гарантії з боку США в жодних заявах на сьогодні не йдеться) коштом Європи.

Нагадаю, тільки у січні 2025 Україна отримала зовнішніх вливань 3,8 млрд доларів. Майже вся сума (3,1 млрд) надійшла від ЄС як перший транш кредитів за рахунок заморожених активів Росії.

Тобто, Трамп наполягає, щоб Європа зняла антиросійські санкції (на яких, зокрема, заробляють європейські конкуренти Росії – а обмеження на російські вуглеводні Європа і так дотримуватиметься, оскільки практика довела, що це єдиний безпечний і надійний варіант). І зняла заморозку з російських активів.

Доходами від яких фінансуються програми озброєння і відбудови України (до речі про відбудову: USAID 27.02.25 закрила програму на $75 млн з Фондом підтримки енергетики України, що скоротить фінансування на закупівлю обладнання для енергетичного сектора, – і це теж доведеться закривати фінансуванням від інших союзників).

Отже, Європа своїм, а не російським коштом має фінансувати все це, на думку Трампа? Це на додаток до серйозно збільшених оборонних витрат, оскільки Трамп закриває безпекову парасольку для Європи.

Плюс збитки від розв'язаної Трампом торгівельної війни (запровадження в США 25% тарифів на імпорт сталі й алюмінію, які набули чинності вранці – у сумі це близько $29 млрд).

Так, Урсула фон дер Ляєн і єврокомісар з торгівлі вже повідомили про поступове запровадження контрзаходів з 1 квітня на $28 млрд. Але збитки все одно будуть.

Отже, який сенс Європі діяти на догоду Трампу і занурювати себе в ще більші збитки? Що вони від цього отримають? Трамп отримає тріумф «миротворця».

Хоча який у тому сенс, крім власного глибокого морального задоволення... Американців все одно цікавить споживча інфляція і ціни на набіл та електрику, зростання яких спричинив Трамп.

Американців цікавить власний дохід – а Трамп посприяв помітному обвалу показників чи не всіх основних компаній Америки. Тобто, рейтинг Трампа тріумф щодо тимчасового примирення в Україні не відновить.

Повертаючись до дивних, м'яко кажучи, вимог, пред'явлених командою Трампа Європі: Путін у будь-якому випадку навряд зацікавлений у припиненні вогню. Підкидати публічно агресору додатковий великий аргумент проти перемир'я... Ідея дуже дивна.

Хіба б Трамп вже розчарувався у темі російсько-української війни та шукав варіанти скинути відповідальність за провал на Європу («не погодились зняти санкції і віддати гроші – Путін відмовився, хоча Трамп його майже вмовив...»).