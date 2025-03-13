Рубіо заявив, що питання санкцій ЄС неминуче постане на переговорах з РФ

Рубіо: Щоб в Україні настав мир, європейці повинні будуть ухвалити рішення щодо санкцій та інших обмежень

Рубіо наголосив, що в переговорний порядок денний входитимуть і гарантії безпеки, які європейські країни вже надали Україн

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що питання європейських санкцій проти Росії неминуче постане під час можливих переговорів щодо припинення вогню з Україною. Також обговорення може торкнутися заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держдепартамент США.

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні Рубіо зазначив, що офіційний Київ наголосив на важливості участі європейських партнерів у мирному процесі. Це питання було підкреслено в спільній заяві після перемовин делегацій України та США в Джидді 11 березня.

«Європейці запровадили низку санкцій проти Росії, і я припускаю, що під час будь-яких переговорів – якщо ми до них дійдемо – росіяни порушать питання цих санкцій», – заявив держсекретар.

Він також повідомив, що тема заморожених російських активів стане частиною майбутніх обговорень.

«Щоб в Україні настав мир, європейці в кінцевому підсумку повинні будуть ухвалити рішення щодо санкцій та інших обмежень», – додав Рубіо, наголошуючи на необхідності їхньої активної участі в цьому процесі.

Окрім того, він зауважив, що в переговорний порядок денний входитимуть і гарантії безпеки, які європейські країни вже надали Україні. Це, на його думку, також стане важливою частиною майбутніх обговорень.