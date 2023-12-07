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Держдеп США направить до України радника для боротьби з корупцією

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Держдеп США направить до України радника для боротьби з корупцією
Представники Держдепу США увійшли в міжвідомчу команду Ukraine Deal Team
фото з відкритих джерел

Державний департамент США разом планує надіслати свого радника до Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомляє Білий дім за результатами українсько-американської конференції оборонних індустрій.

Згідно з повідомленням, радника буде надіслано «для підтримки та прискорення переходу України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі».

Також Сполучені Штати створили міжвідомчу команду Ukraine Deal Team, що складається з представників Державного департаменту США, Міністерств оборони та торгівлі. Вона підтримуватиме галузевих, українських та інших партнерів, які шукають рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України. 

Також Міністерство оборони США, Міністерство оборони України та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних Сил України, у тому числі у сферах систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.

Як повідомлялося, під час виступу на українсько-американській конференції оборонних індустрій президент Володимир Зеленський запросив американські оборонні компанії до співпраці з Україною

6 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн.

Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Теги: США ЗСУ Україна озброєння

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