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Білий дім оголосив про розширення співпраці в оборонній сфері між США та Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім оголосив про розширення співпраці в оборонній сфері між США та Україною
фото з відкритих джерел

Спільне виробництво охопить сфери систем протиповітряної оборони, технічного обслуговування та виробництва критичних боєприпасів

Білий дім оголосив про посилення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України та запровадження спільного виробництва. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Сполучені Штати та Україна підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України.

Це спільне виробництво охопить сфери систем протиповітряної оборони, технічного обслуговування та виробництва критичних боєприпасів. 

У Білому домі вважають, що цей крок зміцнить партнерство між Сполученими Штатами та Україною, що сприятиме швидкому здійсненню інвестиційних угод завдяки новим системам.

«Сьогодні, у День Збройних сил України, уряд Сполучених Штатів провів перший день американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Міністерстві торгівлі у Вашингтоні, округ Колумбія. Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу проти російської агресії та зміцнення довгострокової самооборони України», – йдеться в заяві.

Як йдеться у заяві, уряди США та України разом прагнуть розвивати міцну українську оборонно-промислову базу, яка б сама себе забезпечувала та сприяла довгостроковій безпеці та економічному успіху України. 

Раніше повідомлялося, що 6 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн. 

Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. 

Теги: США боєприпаси Україна

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