США виділили новий пакет військової допомоги Україні, який може бути останнім

«Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні», – Блінкен

Новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем Himars, артилерійські боєприпаси

Сьогодні, 6 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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За словами Блінкена, новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем Himars, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети й протитанкові ракети.

Також до пакету увійшли «боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту важливої національної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, тренування і транспортування».

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«Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні», – зазначив Блінкен.

Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні.