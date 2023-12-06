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США виділили новий пакет військової допомоги Україні, який може бути останнім

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США виділили новий пакет військової допомоги Україні, який може бути останнім
«Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні», – Блінкен
фото з відкритих джерел

Новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем Himars, артилерійські боєприпаси

Сьогодні, 6 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем Himars, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети й протитанкові ракети.

Також до пакету увійшли «боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту важливої національної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, тренування і транспортування».

«Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні», – зазначив Блінкен.

Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. 

 

Теги: США війна фінансування боєприпаси Ентоні Блінкен

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