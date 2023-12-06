США виділили новий пакет військової допомоги Україні, який може бути останнім
Новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем Himars, артилерійські боєприпаси
Сьогодні, 6 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
За словами Блінкена, новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем Himars, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети й протитанкові ракети.
Також до пакету увійшли «боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту важливої національної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, тренування і транспортування».
«Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні», – зазначив Блінкен.
Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні.
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