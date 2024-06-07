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Путін проговорився про втрати Росії у війні – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Путін проговорився про втрати Росії у війні – ISW
Російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні російського наступу влітку 2024 року
фото з відкритих джерел

Путін припустив, що приблизно 5 тис. росіян гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 тис. осіб щомісяця. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін припустив, що приблизно 5 тис. російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця, а це означає, що приблизно 15 тис. російських військовослужбовців отримують поранення. ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати. 

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 до 30 тис. вбитими і пораненими щомісяця. 

15 січня 2024 року заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вербує близько 30 тис. осіб на місяць. Керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони (МО) Росії Руслан Пухов в середині квітня 2024 року також стверджував, що нинішні російські зусилля з криптомобілізації генерують приблизно 30 тис. нових військовослужбовців щомісяця. 

Зазначається, що російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні російського наступу влітку 2024 року, і незрозуміло, чи зберегло Міністерство оборони РФ рівень вербування у 30 тис. осіб. 

«За останні місяці російські війська створили більш стійкий апарат генерації сил для поточних наступальних операцій і активізували зусилля зі створення резервів оперативного та стратегічного рівня. Російські війська використовували свою ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні, щоб диктувати темп бойових дій в останні місяці, який би спричиняв втрати, приблизно рівні або трохи менші, ніж втрати новостворених сил», – йдеться у звіті. 

Аналітики зазначають, що це дозволило російським військам негайно поповнювати втрати вздовж лінії фронту і підтримувати загальний темп наступу в Україні, але встановило обмеження щодо того, до якої міри російські війська можуть інтенсифікувати наступальні дії на кожному окремо взятому напрямку. 

Незначна кількість додаткових новостворених сил, які не були одразу відправлені на фронт як підкріплення, дозволила російським військам поступово створити оперативні резерви.

На початку травня 2024 року Павлюк заявив, що російські війська мають намір підготувати ще близько 100 тис. військовослужбовців для участі в наступальних операціях у червні і липні цього року і ще 300 тис. військовослужбовців до кінця 2024 року.

За оцінками ISW, ймовірно, погано підготовлені і оснащені російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як експлуатаційні сили другого ешелону, здатні провести широкомасштабні наступи у 2024 році, якщо українські сили матимуть засоби для захисту.

Нагадаємо, за понад два роки повномасштабної війни ЗСУ знищили пів мільйона окупантів. Станом на 25 травня втрати російської армії, за даними Генштабу, становлять 500 080 осіб. Мережа відреагувала на таке «ювілейне» число російських втрат.

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Теги: росія путін фронт втрати росіяни

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