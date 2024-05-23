Король Бахрейну вперше за вісім років перебуває з візитом у Москві

Автомобіль російської марки у подарунок від диктатора отримував лише північнокорейський лідер у лютому 2024 року

Диктатор Володимир Путін подарував королю Бахрейну Хамаду бін Ісі аль-Халіфу автомобіль російської марки Aurus. Про це журналістам повідомив помічник президента країни-агресорки Юрій Ушаков.

«Так, звичайно. У тому числі довгу версію автомобіля Aurus», – сказав Ушаков у відповідь на запитання, які подарунки отримав король в рамках візиту.

Авто російської марки Aurus фото: росЗМІ

Окрім того, російський диктатор особисто запросив короля Бахрейну на саміт БРІКС, який відбудеться у Казані у жовтні. «Запрошення прийняте», – повідомив Ушаков.

Варто додати, що до цього російський автомобіль Aurus Путін дарував лише північнокорейському лідеру Кім Чен Ину.

Російські автомобілі Aurus відносяться до представницького та вищого класу. У лінійку входять лімузин, седан, мінівен та позашляховик. Вперше Aurus був показаний у 2018 році, а запуск серійного виробництва запланований на кінець 2025 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що більше немає сенсу в діалозі із російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки він не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення. Український лідер наголосив, що диктатора з Кремля винесуть тільки вперед ногами.