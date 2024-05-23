Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
Автомобіль російської марки у подарунок від диктатора отримував лише північнокорейський лідер у лютому 2024 року
Диктатор Володимир Путін подарував королю Бахрейну Хамаду бін Ісі аль-Халіфу автомобіль російської марки Aurus. Про це журналістам повідомив помічник президента країни-агресорки Юрій Ушаков.
«Так, звичайно. У тому числі довгу версію автомобіля Aurus», – сказав Ушаков у відповідь на запитання, які подарунки отримав король в рамках візиту.
Окрім того, російський диктатор особисто запросив короля Бахрейну на саміт БРІКС, який відбудеться у Казані у жовтні. «Запрошення прийняте», – повідомив Ушаков.
Варто додати, що до цього російський автомобіль Aurus Путін дарував лише північнокорейському лідеру Кім Чен Ину.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що більше немає сенсу в діалозі із російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки він не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення. Український лідер наголосив, що диктатора з Кремля винесуть тільки вперед ногами.
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