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Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
Король Бахрейну вперше за вісім років перебуває з візитом у Москві
фото: росЗМІ

Автомобіль російської марки у подарунок від диктатора отримував лише північнокорейський лідер у лютому 2024 року

Диктатор Володимир Путін подарував королю Бахрейну Хамаду бін Ісі аль-Халіфу автомобіль російської марки Aurus. Про це журналістам повідомив помічник президента країни-агресорки Юрій Ушаков.

«Так, звичайно. У тому числі довгу версію автомобіля Aurus», – сказав Ушаков у відповідь на запитання, які подарунки отримав король в рамках візиту.

Авто російської марки Aurus
Авто російської марки Aurus
фото: росЗМІ

Окрім того, російський диктатор особисто запросив короля Бахрейну на саміт БРІКС, який відбудеться у Казані у жовтні. «Запрошення прийняте», – повідомив Ушаков.

Варто додати, що до цього російський автомобіль Aurus Путін дарував лише північнокорейському лідеру Кім Чен Ину.

Російські автомобілі Aurus відносяться до представницького та вищого класу. У лінійку входять лімузин, седан, мінівен та позашляховик. Вперше Aurus був показаний у 2018 році, а запуск серійного виробництва запланований на кінець 2025 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що більше немає сенсу в діалозі із російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки він не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення. Український лідер наголосив, що диктатора з Кремля винесуть тільки вперед ногами. 

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Теги: король подарунок диктатор БРІКС автомобіль путін саміт

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