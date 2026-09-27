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Стубб пояснив, чому не боїться вторгнення Росії до Фінляндії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Стубб пояснив, чому не боїться вторгнення Росії до Фінляндії
На думку Стубба, рівень готовності в поєднанні з членством Фінляндії в НАТО робить прямий напад Росії малоймовірним
фото: foxnews.com

«Ми спокійні, бо ми готові», – сказав президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александер Стубб не боїться, що РФ нападе на його країну. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Стубб запевнив, що Фінляндія готова до агресії Москви, і подякував Дональдові Трампу за активніше прагнення до переговорного припинення війни.

«Я думаю, що ми, безумовно, в кращому становищі, ніж були до приходу президента Трампа, – сказав Стубб. – За останні півтора року він подвоїв зусилля, намагаючись знайти рішення для миру з такими переговірниками, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер та багато інших».

Стубб, який брав активну участь у дипломатичних зусиллях, сказав, що він і прем’єр-міністр Норвегії працювали переважно «в бек-офісі», передаючи інформацію між Україною, Сполученими Штатами та європейськими урядами.

«Я думаю, що він (Трамп, – ред.) справді наполегливо працює, і, сподіваюся, ми знайдемо рішення», – сказав Стубб.

Стубб обрав помітно спокійніший тон, коли його запитали про попередження Зеленського про те, що Росія зрештою може напасти на інші європейські країни, зокрема на Фінляндію, яка має найдовший кордон з Росією.

«Як головнокомандувач у Фінляндії, я маю на увазі всю відповідну інформацію, але просто не бачу для неї фактичної основи», – сказав Стубб.

Це не означає, наголосив він, що Москва припинила атакувати Європу.

Стубб розрізняв «кінетичну» війну, яку Росія веде в Україні, та те, що він назвав ширшою «гібридною» кампанією в Європі, вказуючи на кібератаки, саботаж та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

«Ми повинні розглядати це як кампанію», – сказав він. – Росія намагається залякати Європу, налякати нас і залізти нам у голови».

Фінляндія, країна з населенням 5,6 мільйона, за Словами Стубба, може дозволити собі таке ставлення саме тому, що вона десятиліттями готувалася до потенційної загрози з боку свого східного сусіда.

«Ми спокійні, бо ми готові», – сказав президент Фінляндії.

Він вказав на обов’язкову військову службу у Фінляндії, резервні сили, артилерію, далекобійні можливості та розгалужену мережу цивільних укриттів.

«У нас обов’язкова військова служба. Я проходила свою, мій син проходив свою. У нас є жінки, які проходять її добровільно. У нас понад 60 F-18. Ми щойно купили 64 F-35, два перші з яких прибули. У нас є ракети далекого радіуса дії, повітряні, наземні та морські. Ми маємо можливість мобілізувати 280 000 військовослужбовців протягом кількох днів у конфліктній ситуації. Крім того, у нас є міни. І у нас найбільша артилерія в Європі разом із Польщею… Крім того, у нас є цивільні сховища для понад 4,4 мільйона людей з 5,6», – сказав він.

На думку Стубба, рівень готовності в поєднанні з членством Фінляндії в НАТО робить прямий напад Росії малоймовірним.

«Ми відчуваємо, що ми дуже добре підготовлені, і це дає нам достатньо сильний… стримувальний фактор, щоб ми не вірили, що Росія збирається випробувати таку країну, як Фінляндія», – сказав Стабб. – І, звичайно, вишенькою на торті є те, що тепер ми є гарантами безпеки в Альянсі НАТО».

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб закликав європейські країни реагувати на диверсії Кремля стримано й не драматизувати пряму воєнну небезпеку. На його переконання, справжня мета Москви – похитнути рішучість Європи підтримувати Україну, а не готувати повномасштабний напад.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що нинішня ситуація на фронті створила підстави для посилення тиску на Росію та початку переговорів про завершення війни. За його оцінкою, Україна зараз перебуває у кращому військовому, політичному та фінансовому становищі, ніж рік тому. 

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Теги: росія Фінляндія напад Україна

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