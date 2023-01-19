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Міноборони РФ встановило на даху своєї будівлі ППО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони РФ встановило на даху своєї будівлі ППО
фото з соцмереж

Довкола Москви і так існує єдиний в Росії район ППО/ПРО

У Москві встановили на дах міноборони РФ зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1». Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, що довкола Москви і так існує район ППО/ПРО, єдиний, до речі, в Росії. Що включає, зокрема, і протиракети з ядерними бойовими частинами. Аналогічний район ПРО знаходиться у США навколо пускових шахт у Неваді.

«Тепер людям, які живуть поблизу, варто молитися, щоб ніхто на даху не закурив – ось що буває, коли «Київ за три дні» йде не за планом», – пишуть в соцмережах.

Також система ППО встановлена на даху одного із бізнес-центрів.

Міноборони РФ встановило на даху своєї будівлі ППО фото 1

Нагадаємо, що український ударний безпілотник з дальністю ураження на тисячу кілометрів пройшов низку випробувань.

До слова, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано. Відомо, що на «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники.

Теги: війна росія окупанти Україна

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