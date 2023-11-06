До Ізраїлю прибув глава ЦРУ

Бернс відвідає кілька країн Близького Сходу

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс прибув до Ізраїлю, де зустрінеться з лідерами та представниками розвідки. Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.

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США планують розширити співпрацю у галузі розвідки з Ізраїлем. Вони надаватимуть інформацію, яка може допомогти знайти заручників або запобігти новим атакам ХАМАСу.

Після Ізраїлю Бернс поїде ще до кількох країн Близького Сходу для обговорення ситуації в Секторі Гази, поточних переговорів щодо заручників і важливості запобігання поширенню війни.

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Точний маршрут директора ЦРУ невідомий, але очікується, що він відвідає Йорданію. У Бернса та короля Абдалла давні та тісні стосунки. Бернс був послом США в Йорданії, коли помер король Хусейн, і Абдалла зійшов на трон. Король Абдалла нещодавно написав листа, в якому високо оцінив дипломатичні здібності Бернса.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не підтримують припинення вогню Ізраїлем у нинішньому протистоянні проти бойовиків ХАМАС. При цьому Вашингтон виступає за введення «гуманітарних пауз».

Армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.

Як повідомлялося, 4 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Єгипту, а також представниками палестинців в Аммані.

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Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пояснив, чому його країна не погодиться на припинення вогню з ХАМАС. За його словами, заклики до припинення вогню – це заклик до Ізраїлю здатися бойовикам ХАМАС.

За даними CNN, у США очікують на новий етап війни Ізраїлю та ХАМАСу найближчими днями. Передбачається, що ізраїльська армія оборони зменшить масштаб своєї повітряної кампанії та зосередиться на більш тактичній наземній операції.