До Ізраїлю прибув глава МЗС Британії

У ході візиту Клеверлі зустрінеться з людьми, які пережили теракти, та високопоставленими ізраїльськими чиновниками

Сьогодні, 11 жовтня, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув до Ізраїлю. Про це повідомив представник міністерства закордонних справ Британії, повідомляє CNN.

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За його словами, така поїздка є «демонстрацією непохитної солідарності Великої Британії з ізраїльським народом після терористичних атак ХАМАС».

Представник МЗС додав, що в ході візиту Клеверлі «зустрінеться з людьми, які пережили теракти, та високопоставленими ізраїльськими чиновниками, щоб заявити про підтримку Великою Британією права Ізраїлю на самооборону».

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Як повідомлялося, єврейський ресторан у Лондоні зазнав нападу вандалів на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту, злочинці розбили скляні двері та вкрали гроші з каси.Зазначається, що разом із трощенням майна на мосту неподалік закладу з'явився напис графіті із закликом звільнити Палестину, проте правоохоронці поки не впевнені, що два інциденти взаємопов'язані. Поліція Лондона при цьому не розглядає дії вандалів як злочин на ґрунті ненависті.