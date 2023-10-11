Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кількість загиблих в Ізраїлі значно зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість загиблих в Ізраїлі значно зросла
Зруйнований район у Газі
фото: PAP/EPA

За останніми даними міністерства охорони здоров'я Гази, загинули 900 палестинців

Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 1200 людей. Про це повідомив телеканал «Кан», що входить до Ізраїльської мовної корпорації.

Раніше загальнонаціональна радіостанція Армії оборони Ізраїлю («Галей ЦАХАЛ») повідомляла, що кількість загиблих досягла 1000.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я Гази, загинули 900 палестинців, близько половини з них – жінки та діти, ще 4500 осіб зазнали поранення.

На Західному березі річки Йордан загинув 21 палестинець, десятки зазнали поранень.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомляло, що в Ізраїлі станом на вечір 9 жовтня загинули понад 900 людей, включно з іноземними громадянами.

Міністерство охорони здоров'я Гази інформувало, що щонайменше 687 палестинців загинули і 3800 отримали поранення.

Читайте також:

Теги: Ізраїль ХАМАС війна Палестина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мохаммед Дейф організував напад ХАМАС на Ізраїль
Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС
Сьогодні, 06:17
Ізраїль завдав масованого удару по 70 цілях у Секторі Гази
Ізраїль завдав масованого удару по 70 цілях у Секторі Гази
Сьогодні, 05:09
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
США розробляють план на випадок загострення ситуації в Ізраїлі
Сьогодні, 01:58
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до Ізраїлю
Держдеп США анонсував візит Блінкена до Ізраїлю
Вчора, 23:31
Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії
Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії
Вчора, 23:03
Президент США Джо Байден
США посилять військову допомогу Ізраїлю
Вчора, 22:48
Президент США Джо Байден
Байден попередив тих, хто хоче втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС
Вчора, 22:16
Міністр оборони Йоав Галлант зустрівся із військами на кордоні з Газою
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
Вчора, 20:51
Журналісти розповіли про звірства ХАМАСу на півдні Ізраїлю: жахливі подробиці
Журналісти розповіли про звірства ХАМАСу на півдні Ізраїлю: жахливі подробиці
Вчора, 18:59

Соціум

Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку
Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку
Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії, масований удар по Сектору Гази: головне за ніч
Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії, масований удар по Сектору Гази: головне за ніч
У РФ прогриміли вибухи: дрони не дають росіянам спати
У РФ прогриміли вибухи: дрони не дають росіянам спати
Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
Кількість загиблих в Ізраїлі значно зросла
Кількість загиблих в Ізраїлі значно зросла
Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозила відповіддю
Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозила відповіддю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України
24K
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
20K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
9873
До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
5747
Довірена особа Путіна підтримала терористичний напад на Ізраїль
5508
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу

Новини

Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 05:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту