Кількість загиблих в Ізраїлі значно зросла

За останніми даними міністерства охорони здоров'я Гази, загинули 900 палестинців

Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 1200 людей. Про це повідомив телеканал «Кан», що входить до Ізраїльської мовної корпорації.

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Раніше загальнонаціональна радіостанція Армії оборони Ізраїлю («Галей ЦАХАЛ») повідомляла, що кількість загиблих досягла 1000.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я Гази, загинули 900 палестинців, близько половини з них – жінки та діти, ще 4500 осіб зазнали поранення.

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На Західному березі річки Йордан загинув 21 палестинець, десятки зазнали поранень.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомляло, що в Ізраїлі станом на вечір 9 жовтня загинули понад 900 людей, включно з іноземними громадянами.

Міністерство охорони здоров'я Гази інформувало, що щонайменше 687 палестинців загинули і 3800 отримали поранення.