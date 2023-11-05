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США уточнили свою позицію щодо військових операцій Ізраїлю в Секторі Гази

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США уточнили свою позицію щодо військових операцій Ізраїлю в Секторі Гази
Ентоні Блінкен пояснив позицію США щодо війни на Близькому Сході
фото: Reuters

Вашингтон наполягає на введенні «гуманітарних пауз» задля захисту цивільних

Сполучені Штати Америки не підтримують припинення вогню Ізраїлем у нинішньому протистоянні проти бойовиків ХАМАС. При цьому Вашингтон виступає за введення «гуманітарних пауз». Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу під час візиту до Йорданії.

«Ми вважаємо, що припинення вогню просто дозволить бойовикам ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися, а також повторити те, що вони зробили 7 жовтня», – пояснив американський посадовець.

За його словами, дуже важливо докласти додаткових зусиль, аби захистити цивільне населення в Секторі Гази. Блінкен підкреслив, що виконання цього завдання в майбутньому полегшать «гуманітарні паузи».

Крім того, держсекретар США наголосив на необхідності уникнути появи нового фронту з боку будь-якої іншої держави чи недержавної структури.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику. 

Як повідомлялося, 4 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Єгипту, а також представниками палестинців в Аммані.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пояснив, чому його країна не погодиться на припинення вогню з ХАМАС. За його словами, заклики до припинення вогню – це заклик до Ізраїлю здатися бойовикам ХАМАС.

За даними CNN, у США очікують на новий етап війни Ізраїлю та ХАМАСу найближчими днями. Передбачається, що ізраїльська армія оборони зменшить масштаб своєї повітряної кампанії та зосередиться на більш тактичній наземній операції. 

Теги: Сектор Гази ХАМАС Ізраїль США

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