США уточнили свою позицію щодо військових операцій Ізраїлю в Секторі Гази

Вашингтон наполягає на введенні «гуманітарних пауз» задля захисту цивільних

Сполучені Штати Америки не підтримують припинення вогню Ізраїлем у нинішньому протистоянні проти бойовиків ХАМАС. При цьому Вашингтон виступає за введення «гуманітарних пауз». Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу під час візиту до Йорданії.

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«Ми вважаємо, що припинення вогню просто дозволить бойовикам ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися, а також повторити те, що вони зробили 7 жовтня», – пояснив американський посадовець.

За його словами, дуже важливо докласти додаткових зусиль, аби захистити цивільне населення в Секторі Гази. Блінкен підкреслив, що виконання цього завдання в майбутньому полегшать «гуманітарні паузи».

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Крім того, держсекретар США наголосив на необхідності уникнути появи нового фронту з боку будь-якої іншої держави чи недержавної структури.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.

Як повідомлялося, 4 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Єгипту, а також представниками палестинців в Аммані.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пояснив, чому його країна не погодиться на припинення вогню з ХАМАС. За його словами, заклики до припинення вогню – це заклик до Ізраїлю здатися бойовикам ХАМАС.

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За даними CNN, у США очікують на новий етап війни Ізраїлю та ХАМАСу найближчими днями. Передбачається, що ізраїльська армія оборони зменшить масштаб своєї повітряної кампанії та зосередиться на більш тактичній наземній операції.