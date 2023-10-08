Росія використає ситуацію в Ізраїлі на свою користь – ISW

Кремль використає напад на Ізраїль, щоб зменшити увагу іноземних країн до України

Росія спробує використати напад ХАМАС на Ізраїль для того, щоб зменшити підтримку й увагу США та Заходу до України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія звинуватила Захід у зневазі конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України. У РФ заявили, що міжнародне співтовариство незабаром перестане звертати увагу на Україну.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б займатися роботою над палестинсько-ізраїльським врегулюванням, а не втручатися у справи Росії та надавати Україні військову допомогу.

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У МЗС РФ звинуватили Захід у блокуванні зусиль необхідної групи – Росії, США, Євросоюзу та ООН, що призвело до ескалації насильства в Ізраїлі.

Російські пропагандисти заявляли, що Росія нібито виграє від ескалації в Ізраїлі, оскільки світ на якийсь час відвернеться від України.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

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Українська парламентарка Ольга Василевська-Смаглюк переконана, що терористичний напад на Ізраїль з боку Палестини став результатом продажності ізраїльських політиків на догоду Росії.