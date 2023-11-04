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США очікують зміни тактики Ізраїлю в Секторі Гази: подробиці CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США очікують зміни тактики Ізраїлю в Секторі Гази: подробиці CNN
Білий дім очікує, що Ізраїль зосередиться на наземній військовій кампанії замість ударів із повітря
фото: Reuters

США закликають Ізраїль до гуманітарних пауз, але не до припинення вогню

У Сполучених Штатах посадовці прогнозують новий етап війни Ізраїлю та терористичного угруповання ХАМАС найближчими днями. Передбачається, що ізраїльська армія оборони (ЦАХАЛ)  зменшить масштаб своєї повітряної кампанії та зосередиться на більш тактичній наземній операції. Про це пише CNN.

За словами високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена, Білий дім очікує, що повітряна кампанія Ізраїлю «зменшиться в порівнянні з тим, що ми бачили», а ізраїльські військові більше зосередяться на наземній тактичній кампанії, спрямованій на зачистку величезної мережі підземних тунельних комплексів ХАМАСу.

Чиновник також додав, що Білий дім був «дуже прямолінійним щодо рішень воєнного часу, поміркованим і ставив складні запитання» під час дискусій із Ізраїлем, навіть попри критику ЦАХАЛу через обстріл табору біженців Джабалія на півночі Гази.

Відповідаючи на запитання, коли адміністрація Байдена буде змушена закликати до припинення вогню – чого вона досі відмовлялася робити, – високопоставлений представник Білого дому зазначив, що з огляду на масштаб і характер нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, припинення вогню було б недоречним.

Крім того, він сказав, що США активно закликають Ізраїль до так званих гуманітарних пауз, водночас підкреслюють, що, попри право захищатись, країна повинна дотримуватися міжнародного гуманітарного права. На думку чиновника, припинення вогню залежатиме від того, чи «відчувають ізраїльтяни впевненість у тому, що щось подібне не може повторитися».

«Президент Джо Байден опирається закликам до припинення вогню, зокрема в ООН, і наполягає на тому, що Ізраїль несе відповідальність за захист своїх громадян від тероризму. Ні він, ні будь-хто в його адміністрації навіть близько не підійшов до критики того, як Ізраїль веде свій наступ», – пише видання.

Нагадаємо, що 3 листопада Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги в місті Газа, яку, за його словами, використав ХАМАС. 

Крім того, кілька днів тому ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі, що належить до сфери управління МЗС Франції.

Теги: Ізраїль США ХАМАС Сектор Гази

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