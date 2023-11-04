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Ізраїль після консультацій із США змінює тактику в Газі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ізраїль після консультацій із США змінює тактику в Газі
США просять Ізраїль застосовувати «гуманітарні паузи», а також дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права
фото з відкритих джерел

США ставлять ЦАХАЛу складні запитання та вимагають ясності цілей у зв'язку з збільшенням жертв серед населення

Армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику. Про це пише Times of Israel з посиланням на анонімного чиновника адміністрації Байдена.

Зазначається, що Ізраїль значно вдосконалив початковий план щодо операції на території Гази після переговорів із США. За інформацією чиновника, США ставлять ЦАХАЛу складні запитання та вимагають ясності цілей у зв'язку з збільшенням жертв серед населення.

Адміністрація Джо Байдена очікує зменшення кількості повітряних нальотів на Газу «порівняно з тим, що ми вже бачили». Тож тепер ЦАХАЛ робить акцент на наземній операції, знищуючи підземні тунелі ХАМАС.

При цьому Сполучені Штати не схиляють до припинення вогню. Там вважають, що це станеться тоді, коли ізраїльтяни почуватимуться в безпеці та матимуть гарантії, що щось подібне не повториться.

Водночас США просять Ізраїль застосовувати «гуманітарні паузи», а також дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Адміністрація є досить прямолінійною у дискусіях, додав анонімний американський чиновник.

Нагадаємо, що 3 листопада Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги в місті Газа, яку, за його словами, використав ХАМАС. 

Крім того, кілька днів тому ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі, що належить до сфери управління МЗС Франції.

Теги: Ізраїль чиновник ХАМАС населення

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