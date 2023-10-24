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Молдова заблокувала 22 російські сайти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Молдова заблокувала 22 російські сайти
У наказі Росію називають державою-агресоркою
фото з відкритих джерел

Наказ про блокування російських сайтів розробили в межах надзвичайного стану, яке в Молдові оголосили через російське повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року

Служба розвідки та безпеки Республіки Молдова наказала заблокувати доступ до сайтів 22 російських пропагандистських телеканалів. Про це йдеться на сайті молдовського відомства.

Серед пропагандистських ресурсів Росії, які відтепер будуть недоступні в Молдові, – «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ, ТВЦ, «Звезда», «Рен-ТВ», «Царьгород», «Вести.ру», «Мир», «Мир 24» та інші.

У наказі Росію називають державою-агресоркою, а інформаційну діяльність перелічених вебресурсів – джерелами онлайн-контенту, що застосовуються під час інформаційної війни стосовно Молдови.

Наказ про блокування російських сайтів розробили в межах надзвичайного стану, яке в Молдові оголосили через російське повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Необхідність такого рішення Кишинів обґрунтував наявними загрозами й необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, керування потоком біженців та протидії іншим безпековим ризикам.

Нагадаємо, Молдова видворила із країни російського пропагандиста.

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Теги: Молдова телебачення росія пропаганда

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