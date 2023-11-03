ЄС відреагував на вихід РФ з договору про заборону ядерних випробувань

«Рішення РФ є серйозним відступом від власних зобов’язань у сфері міжнародної безпеки»

У четвер, 2 листопада, російський президент Володимир Путін підписав закон, що відкликає ратифікацію РФ Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). ЄС засудив це рішення, про що йдеться на сайті Європейської Ради.

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Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підкреслив, що рішення Росії відкликати ратифікацію ДВЗЯВ ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням, а також несе загрози для світової стабільності.

«Європейський Союз глибоко шкодує про це рішення Росії. Усі країни-члени ЄС ратифікували ДВЗЯВ і протягом багатьох років працюють над його посиленням і набуттям чинності. Договір є інструментом надзвичайної важливості для ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Він встановив потужну норму проти ядерних випробувань, яку поважають у всьому світі», – йдеться у публікації.

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Боррель підкреслив важливість для міжнародного миру та безпеки дотримання усіма державами мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї чи будь-які інші ядерні вибухи, а також утримання від будь-яких дій, що суперечать об’єкту та меті Договору.

«З 2021 року ДВЗЯВ ратифікували ще 8 держав, тож нині його ратифікація відбулася у 178 країнах світу. Договір не набрати чинності, тому що 8 країн із 44, які були серед ініціаторів договору, все ще не ратифікували його. Рішення РФ, яка входила до числа цих 44 країн, відкликати свій підпис під ратифікацією є серйозним відступом Росії від власних зобов’язань у сфері міжнародної безпеки, який підриває міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням», – заявив дипломат.

За словами Боррель, відмова РФ від участі у цій міжнародній угоді є найгіршою дією країни-агресора, як постійного представника в Раді Безпеки ООН.

Варто додати, що ДВЗЯВ був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Його головною метою є запровадження заборони на всі ядерні випробування (наземні, підземні, в атмосфері та під водою).

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Всі держави-підписанти угоди взяли на себе юридичні зобов'язання не здійснювати жодних ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення чи будь-якої участі в проведенні випробувальних вибухів.

ДВЗЯВ підписали 187 країн і ратифікували 178. Сполучені Штати підписали, але не ратифікували договір, при цьому вони дотримуються мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї з 1992 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який скасовує ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Відповідний документ був опублікований у четвер на офіційному порталі нормативно-правових актів.