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ЄС відреагував на вихід РФ з договору про заборону ядерних випробувань

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЄС відреагував на вихід РФ з договору про заборону ядерних випробувань
ЄС переконаний, що рішення Росії несе загрози для світової стабільності
фото з відкритих джерел

«Рішення РФ є серйозним відступом від власних зобов’язань у сфері міжнародної безпеки»

У четвер, 2 листопада, російський президент Володимир Путін підписав закон, що відкликає ратифікацію РФ Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). ЄС засудив це рішення, про що йдеться на сайті Європейської Ради.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підкреслив, що рішення Росії відкликати ратифікацію ДВЗЯВ ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням, а також несе загрози для світової стабільності.

«Європейський Союз глибоко шкодує про це рішення Росії. Усі країни-члени ЄС ратифікували ДВЗЯВ і протягом багатьох років працюють над його посиленням і набуттям чинності. Договір є інструментом надзвичайної важливості для ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Він встановив потужну норму проти ядерних випробувань, яку поважають у всьому світі», – йдеться у публікації.

Боррель підкреслив важливість для міжнародного миру та безпеки дотримання усіма державами мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї чи будь-які інші ядерні вибухи, а також утримання від будь-яких дій, що суперечать об’єкту та меті Договору.

«З 2021 року ДВЗЯВ ратифікували ще 8 держав, тож нині його ратифікація відбулася у 178 країнах світу. Договір не набрати чинності, тому що 8 країн із 44, які були серед ініціаторів договору, все ще не ратифікували його. Рішення РФ, яка входила до числа цих 44 країн, відкликати свій підпис під ратифікацією є серйозним відступом Росії від власних зобов’язань у сфері міжнародної безпеки, який підриває міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням», – заявив дипломат.

За словами Боррель, відмова РФ від участі у цій міжнародній угоді є найгіршою дією країни-агресора, як постійного представника в Раді Безпеки ООН.

Варто додати, що ДВЗЯВ був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Його головною метою є запровадження заборони на всі ядерні випробування (наземні, підземні, в атмосфері та під водою).

Всі держави-підписанти угоди взяли на себе юридичні зобов'язання не здійснювати жодних ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення чи будь-якої участі в проведенні випробувальних вибухів.

ДВЗЯВ підписали 187 країн і ратифікували 178. Сполучені Штати підписали, але не ратифікували договір, при цьому вони дотримуються мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї з 1992 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який скасовує ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Відповідний документ був опублікований у четвер на офіційному порталі нормативно-правових актів. 

Теги: путін Європейський союз росія ядерна зброя

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