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РФ двічі за ніч атакувала Дніпропетровщину ракетами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ двічі за ніч атакувала Дніпропетровщину ракетами
Пізно ввечері 19 жовтня ворог вдарив ракетами по Павлограду
фото ілюстративне

Влада повідомила про наслідки ракетних ударів по Дніпропетровщині

Із вечора 18 жовтня до ранку четверга, 19 жовтня, російські окупанти двічі ударили по Дніпропетровщині ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Так, пізно ввечері 19 жовтня ворог вдарив по Павлограду. «Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені», – розповів він.

Під ранок військові з ПвК «Схід» збили над Дніпропетровською областю ракету.

Крім того, вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині. «Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Якої шкоди вони заподіяли – з'ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості. Минулося без загиблих та постраждалих», – повідомив Лисак.

Як повідомлялося, у Кривому Розі на Дніпропетровщині близько 5 години ранку 19 жовтня прогримів вибух.

Увечері 18 жовтня в Сумах під час повітряної тривоги було чутно вибух. 

У ніч на 19 жовтня в Миколаєві прогриміли два вибухи. У місті о 00:55 було оголошено повітряну тривогу.

Теги: росія окупанти війна Дніпропетровщина ракета

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