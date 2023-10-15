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У Запоріжжі пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет

У ніч проти 15 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».
 
Зазначимо, що з 1:57 в області оголошено повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно. 

«Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного «НЗ». Зрештою вони в «НЗ» давно залізли», – сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Зазначається, що повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів, востаннє це було 2 жовтня. Російська армія наразі не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. У ЗСУ пояснюють: це не тому, що у ворога закінчились ракети. Росія готує масовані атаки, зокрема й по нашій енергетиці. Ймовірно, окупанти очікують значного похолодання у столиці та інших містах, аби завдавати ударів, як це було торік.

До слова, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни.

 

Теги: росія окупанти армія наступ британська розвідка тривога Юрій Ігнат

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