СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» та газовий термінал порту «Темрюк»

Ростислав Вонс
Після атаки безпілотників СБУ на нафтоперекачувальній станції спалахнули три резервуари із сирою нафтою
фото з соцмереж
Унаслідок ударів на території обʼєктів в Ярославській області та Краснодарському краї спалахнули масштабні пожежі

Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки уразили стратегічну російську нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» в Ярославській області та газовий термінал порту «Темрюк» у Краснодарському краї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ «Славнєфть-ЯНОС», а також до експортних терміналів порту Приморськ. Після атаки безпілотників СБУ спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі – понад 5 тис. кв. м.

Унаслідок ударів по газовому терміналу порту «Темрюк» зафіксовано пожежу на території підприємства «Мактрен – Нафта». Палають, зокрема, газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі. На цьому об’єкті здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

Нагадаємо, уряд РФ розглядає можливість заборони експорту дизельного та авіаційного палива на тлі масштабного скорочення обсягів внутрішнього виробництва, викликаного регулярними атаками України на російську енергетичну інфраструктуру.

Рішення про офіційне ембарго перебуває на фінальній стадії узгодження, проте точна дата його запровадження наразі не визначена. Потенційна заборона може суттєво підвищити світові ціни на енергоносії, оскільки Росія залишається одним із головних світових постачальників дизельного палива, експортуючи близько 40% від усього обсягу його виробництва.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

До слова, у травні виробництво дизельного палива в Російській Федерації скоротилося на 10%. Це падіння є продовженням квітневого зниження показників. Головною причиною масштабного спаду стали регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які змусили підприємства суттєво обмежити або повністю зупинити виробничі процеси.

Теги: нафта СБУ росія

