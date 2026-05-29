Японія вперше направить військових до штабу місії НАТО з підтримки України

Японські військові координуватимуть постачання допомоги Україні та допомагатимуть у підготовці українських захисників

Міністерство оборони Японії вперше направить чотирьох військовослужбовців до місії допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України (Nsatu). Штаб якої, у німецькому Вісбадені.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Japan Times.

До Німеччини, де розташований штаб місії, приїдуть четверо офіцерів: двоє представників сухопутних сил та по одному офіцеру від повітряних і морських сил. Їхніми завданнями стануть координація постачання військової допомоги, взаємодія з країнами-партнерами та організація підготовки українських військовослужбовців.

«Це допоможе зміцнити оборонний потенціал самої Японії шляхом вивчення досвіду України, включаючи сучасні методи ведення бойових дій, а також поглибить співпрацю між Японією та НАТО», – йдеться в заяві оборонного відомства.

Як відомо, НАТО перебрало на себе координацію західної військової допомоги Україні. Штаб-квартира місії НАТО в Україні розташована на американській базі в німецькому місті Вісбаден.

Нагадаємо, НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії. Наразі сили НАТО у всіх трьох країнах Балтії, а також у північній Польщі перебувають під командуванням єдиного багатонаціонального штабу в польському місті Щецин.

Запропоновані зміни передбачають створення додаткового корпусного рівня командування, який має підвищити швидкість реагування та координацію сил у регіоні. За даними військового посадовця, призначення другого корпусу для цього регіону дозволить НАТО «швидко зосередити сили» та посилити оборону регіону. У воєнний час армійський корпус зазвичай включає кілька дивізій чисельністю від 40 до 60 тис. військових.

До слова, міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з очільником Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, главою оборонного відомства Великої Британії Джоном Гілі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили ключові потреби України перед наступним засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».