Вибори у Вірменії. Reuters розкрив подробиці про втручання РФ

Іванна Гончар
Для дискредитації Пашиняна використовувалися пов'язані з Кремлем інформаційні мережі
фото з відкритих джерел
Кремль намагався послабити позиції прем'єра Нікола Пашиняна через його курс на зближення із Заходом

Росія напередодні парламентських виборів у Вірменії активізувала приховані операції впливу, щоб завадити переобранню прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та зупинити зближення країни із Заходом. Про це йдеться в розслідуванні Reuters, заснованому на свідченнях п'яти представників західних спецслужб та документах, з якими ознайомилося агентство, пише «Главком»

За даними Reuters, Кремль розглядав одразу кілька інструментів впливу на вибори, призначені на 7 червня. Серед них – масштабна кампанія дезінформації на підтримку проросійських кандидатів, а також схема перевезення до Вірменії десятків тисяч етнічних вірмен, які проживають у Росії.

План із перевезення виборців

Як стверджують джерела агентства, російські чиновники обговорювали можливість доставити до Вірменії до 100 тис. виборців. За оцінками співрозмовників Reuters, реалізація такого плану могла коштувати близько $50 млн.

Видання зазначає, що до середини травня Кремль нібито вже розподілив між регіонами Росії квоти на кількість виборців, яких необхідно було організувати для поїздки до Вірменії. Водночас Reuters не змогло незалежно підтвердити, чи був цей план реалізований.

Кандидат, якому симпатизує Москва

За словами трьох західних посадовців, фаворитом Кремля вважається бізнесмен Самвел Карапетян. Він заперечує звинувачення у спробах повалення уряду, а його адвокат заявив Reuters, що клієнт нічого не знає про будь-яку російську підтримку.

Опитування, на які посилається агентство, свідчать, що партія Пашиняна «Громадянський договір» може отримати близько 30% голосів, тоді як політична сила Карапетяна «Сильна Вірменія» має підтримку близько 6%.

Фейкові кампанії та мережі ботів

Окрему увагу Reuters приділяє дезінформаційним операціям. За даними джерел агентства, для дискредитації Пашиняна використовувалися пов'язані з Кремлем інформаційні мережі, зокрема бот-мережа Storm-1516, яку раніше пов'язували зі спробами втручання у вибори в США.

Також журналісти ознайомилися з документами, які нібито підготувала російська Social Design Agency (SDA), що перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. Один із планів передбачав створення ресурсу «Єреван-1» для поширення матеріалів проти чинного уряду та просування тези про те, що Вірменія може успішно розвиватися лише в союзі з Росією.

Чому Кремль занепокоєний

Reuters зазначає, що останніми роками Пашинян посилив співпрацю зі США та Європою. Цього тижня Єреван відвідав держсекретар США Марко Рубіо, а президент США Дональд Трамп публічно підтримав переобрання вірменського прем'єра.

На цьому тлі Москва вже вдалася до економічного тиску, зокрема обмежила імпорт низки вірменських товарів та попередила про можливі наслідки для постачання газу.

Російське МЗС відкинуло звинувачення у втручанні у внутрішні справи Вірменії та назвало такі твердження «шпигунськими вигадками». Влада Вірменії конкретні дані Reuters не коментувала, заявивши лише про заходи для забезпечення чесних і прозорих виборів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів, які відбудуться 7 червня. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і видатним лідером», який «робить свою країну сильною, процвітаючою та надзвичайно безпечною».

Теги: фейк дезінформація росія Вірменія вибори

Румунські депутати вимагають відставки міністра оборони після інциденту з російськими дронами
Румунія закриває генконсульство РФ в Констанці через атаку дрона
Вибори у Вірменії. Reuters розкрив подробиці про втручання РФ
