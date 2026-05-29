Греція готує протест Україні через знайдений біля острова морський дрон – ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Рибалки у Греції підняли з моря дрон. Згодом країна заявила, що БпЛА українського походження
фото: Ekathimerini
Київ відкидає твердження, що дрон, який знайшли у Греції, українського походження

Грецька влада планує найближчим часом висловити офіційний дипломатичний протест Україні після виявлення поблизу острова Лефкада морського безпілотника з вибухівкою. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дипломатичні джерела, пише «Главком».

За інформацією видання, глава МЗС Греції Георгіос Герапетрітіс уже поінформував про інцидент верховну представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас.

Очікується, що найближчими днями Афіни офіційно оголосять ноту протесту Україні.

Раніше стало відомо, що Греція вимагає від України вибачень через морський дрон, який виявили біля грецьких берегів у Середземному морі. Афіни стверджують, що безпілотник мав українське походження, але Київ ці твердження відкидає.

Своєю чергою речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу заявила, що Афіни очікують результатів офіційного розслідування.

«Після отримання офіційного висновку Генерального штабу національної оборони Міністерство закордонних справ вживатиме необхідних заходів та офіційних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях», – підкреслила Зохіу.

Нагадаємо, поблизу берегів грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено безпілотний морський апарат Magura V3, який був оснащений детонаторами, але не мав вибухівки. Чорний морський дрон помітили рибалки біля мису Дукато всередині прибережної печери. Двигун апарата на момент виявлення все ще працював. Судно було оснащене сучасними антенами та системами зв’язку. 
 
 Українська сторона тоді заявила, що наразі немає жодних доказів того, що безпілотний катер, виявлений біля берегів Греції, пов’язаний з українськими операторами. 

Греція готує протест Україні через знайдений біля острова морський дрон – ЗМІ
