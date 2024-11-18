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Дозвіл Києву бити по території Росії: штаб Трампа зробив заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Дозвіл Києву бити по території Росії: штаб Трампа зробив заяву
Трамп опиниться у важкій ситуації після дозволу Байдена для України
фото із відкритих джерел

У Трампа прокоментували нове рішення Байдена щодо України

Директор з комунікацій перехідної команди Дональда Трампа Стівен Чунг, який переміг на президентських виборах у США, на тлі повідомлень про те, що американський лідер Джо Байден дозволив використання Україною далекобійної зброї для ударів по території РФ, заявив: тільки Трамп може привести обидві сторони війни за стіл переговорів. 

«Як заявляв президент Трамп у ході передвиборчої кампанії, він єдина людина, яка може наблизити сторони, щоб домовитися про мир та працювати над припиненням війни та вбивств», – заявив Чунг у коментарі телеканалу CNN.

Як стверджує телеканал, представник перехідної команди Трампа не відповів на запитання CNN про те, чи були Трамп та його майбутні радники з національної безпеки заздалегідь поінформовані про рішення американської влади.

Чунг додав, що офіційні заяви з цього питання походитимуть від самого Трампа чи його уповноважених представників.

Раніше газета New York Times з посиланням на неназваних представників американської адміністрації повідомила, що президент США Джо Байден уперше дозволив використання Україною американських ракет дальньої поразки для ударів територією Росії. За словами джерел, перші удари вглиб території РФ, швидше за все, будуть завдані за допомогою ракет ATACMS.

До слова, Франція та Велика Британія також дозволили Україні завдавати ударів по території РФ із використанням своїх далекобійних озброєнь, стверджувало видання Figaro.

Також рішення Джо Байдена дозволити Україні глибокі удари по РФ ракетами ATACMS може ускладнити Дональду Трампу його спроби примирити Москву і Київ. Журналісти вважають «досить провокаційним» дозвіл на використання високоточних ракет США для глибоких ударів по Росії. Однак що Росія наразі занадто ослаблена і явно уникає повноцінного конфлікту із Заходом.

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Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Франція Велика Британія президент

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