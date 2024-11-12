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Директор ФБР може втратити посаду через Трампа: ЗМІ назвали ім'я наступника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Директор ФБР може втратити посаду через Трампа: ЗМІ назвали ім'я наступника
Кеш Патель може очолити ФБР
фото із відкритих джерел

Серед ймовірних кандидатів на посаду директора ФБР – радник Трампа Кеш Патель

Директор ФБР Крістофер Рей може залишити свою посаду після переходу влади до адміністрації Дональда Трампа, який раніше переміг на президентських виборах США. Про це пише NBC із посиланням на джерела.

«Директор ФБР Крістофер Рей та команда Дональда Трампа розглядають можливість того, що за нової адміністрації Рея замінять, заявили NBC три джерела, знайомі з ситуацією», – інформує телеканал.

За словами ще двох джерел, один із ймовірних кандидатів на посаду директора ФБР – Кеш Патель, радник Трампа. Крім того, є припущення, що він може очолити ЦРУ.

Трамп призначив Рея керувати ФБР у 2017 році, терміном у 10 років. Згодом політик неодноразово критикував його, але не так сильно як інших офіційних осіб Мін'юсту, частиною якого є ФБР.

Проте, нагадує NBC, Трамп зажадав його звільнення, коли Рей заявив на слуханнях у Конгресі, що поранення колишнього президента у вухо під час липневого замаху не було спричинене кулею. Пізніше у ФБР підтвердили, що Трамп отримав поранення від кулі стрільця.

Телеканал нагадує, що республіканець Патель раніше працював у Раді нацбезпеки США та в Палаті представників Конгресу, був старшим радником директора Національної розвідки. Також наприкінці президентства Трампа працював начальником штабу Міністра оборони. Президент планував зробити його заступником директора ЦРУ, але глава управління Джина Хеспел пригрозила тоді відставкою за такого призначення.

Патель давно відомий критикою Мін'юсту, ФБР та ЦРУ. У своїх мемуарах він закликав провести «загальну чистку» у міністерстві та ФБР, звільнити багатьох представників керівництва та переслідувати за законом тих, хто, на його думку, зловживав повноваженнями у політичних цілях. 

Теги: ФБР США поранення звільнення радник президент вибори

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