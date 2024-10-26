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Трамп назвав чотири слова, якими б зупиняв Путіна від нападу на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Трамп назвав чотири слова, якими б зупиняв Путіна від нападу на Україну
«РФ ніколи не напала б, якби я був президентом», – стверджує Трамп
скріншот відео

Політик пояснив, як зупинив би російського диктатора Володимира Путіна

Ексочільник Сполучених Штатів Америки та кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив, що РФ ніколи не напала б на Україну, якби він був президентом. Про це політик сказав у випуску подкасту американського стендапера Джо Рогана.

«РФ ніколи не напала б, якби я був президентом», – стверджує Трамп.

На запитання Рогана, як експрезидент зупинив би російського диктатора Володимира Путіна, Трамп відповів: «Я сказав би: «Володимире, ти не нападеш».

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, тому його потрібно «політично ізолювати». 

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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Теги: росія США війна путін Дональд Трамп Україна

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